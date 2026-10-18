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Trình Quốc hội xem xét thí điểm cơ chế xử lý tài sản liên quan tội phạm không qua kết tội

Chủ Nhật, 09:33, 18/10/2026
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VOV.VN - Sáng 18/10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Tờ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Theo Tờ trình của Viện KSND tối cao về dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện hiệu quả cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến các tội phạm rửa tiền, kinh tế, tham nhũng, chức vụ; đồng thời đánh giá tính khả thi của cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua thủ tục kết tội trong điều kiện thực tiễn Việt Nam.

trinh quoc hoi xem xet thi diem co che xu ly tai san lien quan toi pham khong qua ket toi hinh anh 1
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày tờ trình tóm tắt tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị quyết quy định trường hợp, căn cứ, điều kiện áp dụng cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua thủ tục kết tội; thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội...

Thẩm tra nội dung trên, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhất trí sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng; đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế và thực tiễn của Việt Nam về việc thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự.

Nội dung dự thảo nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hồ sơ dự án nghị quyết bảo đảm đầy đủ thành phần theo quy định, đủ điều kiện để trình Quốc hội.

Cơ quan chủ trì thẩm tra cũng cơ bản tán thành với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; về các vụ án hình sự, tài sản thuộc phạm vi áp dụng và các trường hợp áp dụng cơ chế thí điểm; về thẩm quyền của TAND và của VKSND...

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Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Quốc hội

Về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu, VKSND tối cao đã rà soát các quy định cụ thể của dự thảo BLTTHS (sửa đổi), bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, chuyển đổi số, kiểm soát quyền lực, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm tính khả thi, điều kiện thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan hữu quan đối chiếu các nội dung liên quan giữa các dự án luật cùng được trình Quốc hội xem xét thông qua và các luật khác đang có hiệu lực để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, trong đó có dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và các luật có liên quan.

PV/VOV.VN
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