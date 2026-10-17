English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cá nhân có thể làm dịch vụ kế toán mà không cần xin phép Bộ Tài chính

Thứ Bảy, 19:30, 17/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự thảo sửa Luật Kế toán đề xuất bỏ toàn bộ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính với dịch vụ kế toán; thời gian cấp phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán cũng được rút ngắn đáng kể.

Cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn có thể cung cấp dịch vụ kế toán độc lập mà không phải đăng ký, nộp phí xin chấp thuận trước từ Bộ Tài chính, theo dự thảo sửa đổi Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập được trình Quốc hội chiều 17/10. Chính sách hướng tới mở rộng nguồn cung dịch vụ, giảm chi phí cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhưng vẫn duy trì cơ chế kiểm soát chất lượng.

Mở rộng cơ hội cung cấp dịch vụ kế toán

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo tập trung cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hai lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập. Những nội dung khác sẽ được nghiên cứu để trình Quốc hội sửa đổi toàn diện trong thời gian tới.

ca nhan co the lam dich vu ke toan ma khong can xin phep bo tai chinh hinh anh 1
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Media Quốc hội)

Theo Chính phủ, việc sửa luật nhằm tháo gỡ vướng mắc từ quy định hiện hành, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh mới. Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo là đề xuất cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính đối với dịch vụ kế toán. Cá nhân có thể kinh doanh dịch vụ dưới danh nghĩa cá nhân hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ, thay vì bắt buộc hành nghề tại một tổ chức như quy định hiện hành.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được cung cấp dịch vụ mà không phải đăng ký, nộp phí để được Bộ Tài chính chấp thuận trước. Dự thảo cũng bổ sung khái niệm “cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán”, bao gồm cả hộ kinh doanh, và “tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán”, nhằm xác định rõ các chủ thể tham gia thị trường.

Thay đổi này có thể mở rộng lựa chọn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân cần thuê dịch vụ kế toán, nhất là những đơn vị chưa có điều kiện duy trì bộ phận kế toán riêng. Khi nguồn cung tăng và thủ tục gia nhập thị trường được đơn giản hóa, khách hàng có thêm cơ hội lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả. Tuy nhiên, bỏ điều kiện kinh doanh không đồng nghĩa với việc mọi cá nhân đều được thực hiện mọi nghiệp vụ kế toán mà không cần đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Dự thảo thiết kế cơ chế phân tầng năng lực theo tính chất công việc và mức độ rủi ro.

Cụ thể, dự thảo bổ sung “Chứng chỉ năng lực kinh doanh dịch vụ kế toán”, được xác định là giấy chứng nhận năng lực chuyên môn. Chứng chỉ này hướng tới cá nhân ký tên trên báo cáo tài chính của khách hàng hoặc cung cấp dịch vụ làm kế toán trưởng. Người chỉ thực hiện ghi sổ kế toán, không ký tên trên báo cáo tài chính, không phải đáp ứng tiêu chuẩn chứng chỉ này.

Theo Bộ trưởng, cách tiếp cận trên nhằm phân định năng lực và trách nhiệm, tránh áp dụng một tiêu chuẩn chung cho các loại hình dịch vụ có mức độ rủi ro khác nhau.

Tăng hậu kiểm để bảo vệ khách hàng

Khi điều kiện gia nhập thị trường được nới lỏng, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm của người cung cấp trở thành vấn đề quan trọng. Dự thảo vì vậy giữ lại các công cụ quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.

Bộ Tài chính phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp trong việc tổ chức thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ năng lực; cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề. Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ, nội dung trọng yếu của hợp đồng, nghĩa vụ khai báo và cập nhật thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu.

Cơ quan quản lý có thể kiểm tra, giám sát và đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán trong các trường hợp theo quy định. Những hành vi như thuê, mượn, cho thuê hoặc cho mượn chứng chỉ kế toán viên tiếp tục bị nghiêm cấm.

ca nhan co the lam dich vu ke toan ma khong can xin phep bo tai chinh hinh anh 2
Các đại biểu Quốc hội tham dự cuộc họp (Ảnh: Media Quốc hội)

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính do Chủ nhiệm Phan Văn Mãi trình bày cơ bản tán thành việc bãi bỏ toàn bộ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Cơ quan thẩm tra cho rằng, phương án có thể mở rộng nguồn cung, giảm chi phí tuân thủ và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị hoàn thiện cơ chế hậu kiểm dựa trên rủi ro, xác định rõ trách nhiệm và năng lực của từng chủ thể, đồng thời bảo đảm việc khai báo, cập nhật thông tin không trở thành một điều kiện kinh doanh mới trên thực tế.

Với dịch vụ kế toán xuyên biên giới, dự thảo cũng được đề nghị làm rõ nghĩa vụ tuân thủ pháp luật Việt Nam, nghĩa vụ thuế, đầu mối chịu trách nhiệm trong nước và yêu cầu bảo mật, lưu trữ, chuyển giao dữ liệu để bảo vệ khách hàng.

Rút ngắn thời gian cấp phép dịch vụ kiểm toán

Đối với dịch vụ kiểm toán độc lập, dự thảo tập trung cắt giảm thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Theo đề xuất, thời gian cấp giấy chứng nhận được giảm từ 30 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. Thời gian cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận giảm từ 20 ngày xuống còn 5 ngày làm việc. Dự thảo đồng thời bỏ yêu cầu doanh nghiệp nộp một số giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của kiểm toán viên khi cơ quan nhà nước có thể khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành việc loại bỏ các thành phần hồ sơ có thể được cơ quan quản lý tự khai thác, song đề nghị rà soát để bảo đảm doanh nghiệp vẫn phải được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định về doanh nghiệp và đầu tư.

Theo cơ quan thẩm tra, việc rút gọn thủ tục cần đi cùng cơ chế quản lý thay thế hiệu quả, bảo đảm chất lượng dịch vụ và khả năng giám sát. Dự thảo luật gồm 3 điều, sửa đổi các quy định liên quan của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập, cùng điều khoản thi hành. Chính phủ đề xuất trình Quốc hội xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn, hướng tới hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Nếu được thông qua, các thay đổi sẽ mở rộng cơ hội tham gia thị trường dịch vụ kế toán, giảm thời gian xử lý hồ sơ kiểm toán và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Hiệu quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cách triển khai cơ chế hậu kiểm, tính minh bạch của thông tin và khả năng bảo vệ khách hàng khi phát sinh sai sót trong dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được hỗ trợ vốn, công nghệ, thị trường
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được hỗ trợ vốn, công nghệ, thị trường

VOV.VN - Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất 5 nhóm chính sách, từ hỗ trợ tiếp cận vốn, chuyển đổi số đến kết nối doanh nghiệp lớn và thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được hỗ trợ vốn, công nghệ, thị trường

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được hỗ trợ vốn, công nghệ, thị trường

VOV.VN - Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất 5 nhóm chính sách, từ hỗ trợ tiếp cận vốn, chuyển đổi số đến kết nối doanh nghiệp lớn và thị trường quốc tế.

Cục Môi trường đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện quy định
Cục Môi trường đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện quy định

VOV.VN - Trong 9 tháng năm 2026, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định, nâng cao hiệu quả vận hành công trình xử lý chất thải.

Cục Môi trường đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện quy định

Cục Môi trường đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện quy định

VOV.VN - Trong 9 tháng năm 2026, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định, nâng cao hiệu quả vận hành công trình xử lý chất thải.

Đề xuất thay đổi cách kiểm định công tơ điện, đồng hồ nước, máy đo nồng độ cồn
Đề xuất thay đổi cách kiểm định công tơ điện, đồng hồ nước, máy đo nồng độ cồn

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường đề xuất thay đổi cách kiểm định khoảng 6,4 triệu thiết bị thuộc 69 loại phương tiện đo nhóm 2 như công tơ điện, đồng hồ nước, cân, thiết bị đo nồng độ cồn,... theo hướng quản lý rủi ro, tăng hậu kiểm, giảm thủ tục.

Đề xuất thay đổi cách kiểm định công tơ điện, đồng hồ nước, máy đo nồng độ cồn

Đề xuất thay đổi cách kiểm định công tơ điện, đồng hồ nước, máy đo nồng độ cồn

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường đề xuất thay đổi cách kiểm định khoảng 6,4 triệu thiết bị thuộc 69 loại phương tiện đo nhóm 2 như công tơ điện, đồng hồ nước, cân, thiết bị đo nồng độ cồn,... theo hướng quản lý rủi ro, tăng hậu kiểm, giảm thủ tục.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội