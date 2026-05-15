  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Trung tâm PT-TH Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ Sáu, 20:31, 15/05/2026
VOV.VN - Chiều 15/5, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống (19/5/2011-19/5/2026).

Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam và các ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cùng Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Các đại biểu dự lễ đón nhận

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ôn lại chặng đường hình thành và phát triển, đồng thời nêu rõ khẳng định mỗi chặng đường phát triển của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội hôm nay đều được bồi đắp từ mạch nguồn truyền thống vẻ vang của báo chí Quân đội.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội trình bày diễn văn

Ngày 16/3/1959, nhạc hiệu "Vì nhân dân quên mình" của Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân, cơ quan báo nói của quân đội luôn đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng chiến tranh gian khổ cũng như trong công cuộc và bảo vệ, xây dựng Tổ quốc. Ngày 20/9/1975, Chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân chính thức lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, mở thêm cánh cửa để hình ảnh người chiến sỹ QĐND đến gần hơn với nhân dân cả nước.

Các đại biểu quân đội dự Lễ đón nhận

Trước yêu cầu phát triển của báo chí Cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ xây dựng Quốc phòng thời kỳ mới, ngày 19/5/2011 Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội trực thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam được thành lập, chính thức phát sóng đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập Phòng Phát thanh Quân đội và Phòng Truyền hình Quân đội, trực thuộc Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị. Đây là quyết sách đúng đắn để xây dựng một thiết chế truyền thông hiện đại trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú nêu rõ: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, muốn giữ được niềm tin và sự yêu quý của công chúng, phải không ngừng đổi mới. Muốn hoàn thành được nhiệm vụ chính trị, phải nâng cao năng lực chuyên môn. Muốn đi xa trong thời đại số, phải mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới. Muốn xứng đáng với truyền thống, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, 15 năm qua, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội luôn giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ mục đích, thể hiện rõ tính chuyên biệt, chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; các nhiệm vụ của quân đội, trọng tâm là: huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy; lao động sản xuất; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; công tác dân vận; công tác đối ngoại quốc phòng; phản ánh sinh động đời sống và hoạt động của bộ đội; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị..., góp phần giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Các chương trình của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã trở thành “thương hiệu” báo chí uy tín, tham chiếu tin cậy, mang đậm màu sắc quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nắm vững và kiên định những nguyên tắc của hoạt động Báo chí cách mạng Việt Nam đó là phải bảo đảm tính Đảng, tính tư tưởng, tính chân thực, tính nhân dân, tính chiến đấu... Xây dựng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thành một cơ quan báo chí truyền thông đã cách mạng rồi, tính cách mạng càng phải cao hơn... theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ đón nhận

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: “Trước mắt, các đồng chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng đề án, xây dựng mạng phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, có tính chiến lược và tính khả thi cao; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quân đội và quốc gia; phát triển Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc gia, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống bảo vệ Tổ quốc”.

Phát thanh Quân đội đổi mới không ngừng vươn xa

VOV.VN - Ngày 16/3/1959, Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân phát sóng lần đầu tiên trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Cũng từ đó, Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân đã hòa mình vào dòng chảy của Đài, góp phần ghi lại những sự kiện lịch sử hào hùng của đất nước.

Nguyên Nhung/VOV1
Tag: trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo chí Quân đội nhân dân
"Phát thanh Quân đội phải trở thành bộ phận hữu cơ trên các kênh phát thanh của VOV"
VOV.VN - Theo Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng, Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân cần tiếp tục phát huy để trở thành một bộ phận hữu cơ trong dòng chảy của các chương trình phát thanh trên sóng VOV.

Đối thoại phát thanh tương tác kỉ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia

VOV.VN -Hai vị Đại sứ khách mời của chương trình đều có chung nhận định, Việt Nam và Indonesia đóng vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

60 năm chương trình phát thanh Quân đội nhân dân: Chặng đường gian khổ nhưng vẻ vang

Cách đây 60 năm ngày 16/3/1959, lần đầu tiên trên làn sóng Đài TNVN bản nhạc "Vì nhân dân quên mình" - nhạc hiệu của chương trình phát thanh QĐND đã vang lên.

Phát thanh quân đội: Nơi thắp sáng lửa nghề cho những “tân binh”

VOV.VN - "Tôi may mắn được làm việc trong một môi trường, ở đó, các thủ trưởng luôn động viên, khích lệ rất kịp thời trước mỗi thành công dù nhỏ của phóng viên".

60 năm Phát thanh Quân đội: Tiếp tục đem đến cho người nghe thứ họ cần

VOV.VN - Để nội dung tuyên truyền hay hơn, phát thanh Quân đội sẽ tiếp tục “đem đến cho người nghe những gì họ cần chứ không phải thứ mình có”.

