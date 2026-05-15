Trung tâm PT-TH Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam và các ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cùng Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Các đại biểu dự lễ đón nhận

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ôn lại chặng đường hình thành và phát triển, đồng thời nêu rõ khẳng định mỗi chặng đường phát triển của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội hôm nay đều được bồi đắp từ mạch nguồn truyền thống vẻ vang của báo chí Quân đội.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội trình bày diễn văn

Ngày 16/3/1959, nhạc hiệu "Vì nhân dân quên mình" của Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân, cơ quan báo nói của quân đội luôn đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng chiến tranh gian khổ cũng như trong công cuộc và bảo vệ, xây dựng Tổ quốc. Ngày 20/9/1975, Chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân chính thức lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, mở thêm cánh cửa để hình ảnh người chiến sỹ QĐND đến gần hơn với nhân dân cả nước.

Các đại biểu quân đội dự Lễ đón nhận

Trước yêu cầu phát triển của báo chí Cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ xây dựng Quốc phòng thời kỳ mới, ngày 19/5/2011 Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội trực thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam được thành lập, chính thức phát sóng đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập Phòng Phát thanh Quân đội và Phòng Truyền hình Quân đội, trực thuộc Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị. Đây là quyết sách đúng đắn để xây dựng một thiết chế truyền thông hiện đại trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú nêu rõ: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, muốn giữ được niềm tin và sự yêu quý của công chúng, phải không ngừng đổi mới. Muốn hoàn thành được nhiệm vụ chính trị, phải nâng cao năng lực chuyên môn. Muốn đi xa trong thời đại số, phải mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới. Muốn xứng đáng với truyền thống, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, 15 năm qua, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội luôn giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ mục đích, thể hiện rõ tính chuyên biệt, chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; các nhiệm vụ của quân đội, trọng tâm là: huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy; lao động sản xuất; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; công tác dân vận; công tác đối ngoại quốc phòng; phản ánh sinh động đời sống và hoạt động của bộ đội; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị..., góp phần giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Các chương trình của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã trở thành “thương hiệu” báo chí uy tín, tham chiếu tin cậy, mang đậm màu sắc quân đội.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nắm vững và kiên định những nguyên tắc của hoạt động Báo chí cách mạng Việt Nam đó là phải bảo đảm tính Đảng, tính tư tưởng, tính chân thực, tính nhân dân, tính chiến đấu... Xây dựng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thành một cơ quan báo chí truyền thông đã cách mạng rồi, tính cách mạng càng phải cao hơn... theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ đón nhận

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: “Trước mắt, các đồng chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng đề án, xây dựng mạng phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, có tính chiến lược và tính khả thi cao; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quân đội và quốc gia; phát triển Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc gia, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống bảo vệ Tổ quốc”.