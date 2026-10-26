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Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thứ Hai, 19:41, 26/10/2026
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VOV.VN - Chiều nay (26/10), tại trụ sở Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chào mừng Đại sứ Jennifer Wicks đến thăm và làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; chúc mừng bà nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác giữa Ban và Đại sứ quán Hoa Kỳ.

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Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chào mừng Đại sứ Jennifer Wicks đến thăm và làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ổn định, thực chất và hiệu quả, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và lợi ích chính đáng của mỗi nước. Đồng chí đánh giá cao các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao giữa hai nước thời gian qua, góp phần củng cố tin cậy và tạo động lực cho hợp tác song phương.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Việt Nam mong muốn thúc đẩy thương mại hai chiều theo hướng cân bằng, bền vững, cùng có lợi; tăng cường hợp tác đầu tư, công nghệ, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động hợp tác, kinh doanh.

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Toàn cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm trong hợp tác kinh tế, thương mại, trong đó có tiến trình trao đổi, đàm phán về thương mại. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh, hướng tới môi trường thương mại và đầu tư ổn định, minh bạch, có thể dự báo và hài hòa lợi ích của hai bên.

Đại sứ Jennifer Wicks cảm ơn sự đón tiếp của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ và Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Đại sứ bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hai nước, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân; đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi, hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

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Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị hai bên duy trì trao đổi thường xuyên về các vấn đề chiến lược và chính sách cùng quan tâm, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Nhất trí với việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, hoạt động ổn định, lâu dài tại Việt Nam. Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sẵn sàng lắng nghe, trao đổi các ý kiến và khuyến nghị phù hợp để phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách.

Kết thúc buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao sự phối hợp giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Đại sứ quán Hoa Kỳ; đồng thời đề nghị hai bên duy trì trao đổi thường xuyên về các vấn đề chiến lược và chính sách cùng quan tâm, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Phương Thoa/VOV1
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