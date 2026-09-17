Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ là tài sản quý báu

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề chính trị Allison Hooker; Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Michael DeSombre; Trợ lý Đại diện Thương mại Hoa Kỳ phụ trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương Sarah Ellerman; Thượng nghị sĩ Steve Daines; các Hạ nghị sĩ Seth Moulton và Abraham Hamadeh; Giám đốc Sở Ngoại vụ bang Maryland Susan Lee; cùng đại diện các cơ quan Chính phủ, Quốc hội Hoa Kỳ, đoàn ngoại giao, giới học giả, doanh nghiệp, cựu chiến binh, bạn bè Hoa Kỳ và quốc tế, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Hạ nghị sĩ Abraham Hamadeh trao văn bản ghi nhận những đóng góp của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đối với việc củng cố quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Quốc khánh 2/9 và chặng đường 81 năm bảo vệ độc lập, chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước. Từ một quốc gia từng chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và nghèo đói, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới, với GDP vượt 500 tỷ USD; và hiện đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển và hiện đại hóa mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đại sứ khẳng định, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực của ASEAN, đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; đồng thời mong đợi được đón các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tại Phú Quốc trong Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Allison Hooker đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á.

Về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Đại sứ nhấn mạnh, 31 năm bình thường hóa quan hệ là hành trình đặc biệt, trong đó hai cựu thù đã vượt qua khác biệt, hàn gắn quá khứ, xây dựng lòng tin và phát triển quan hệ đối tác trên cơ sở lợi ích chung. Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục đạt tiến triển thực chất trên cả 10 trụ cột, với hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân và công nghệ tiên tiến ngày càng phát triển. Đại sứ khẳng định, Đối tác Chiến lược Toàn diện là tài sản quý báu được bồi đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, cần tiếp tục được gìn giữ, vun đắp với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Allison Hooker đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á. Bà nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là minh chứng cho nỗ lực hòa giải, khép lại quá khứ và cùng hướng tới tương lai hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Allison Hooker cho biết, Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp tục phối hợp trong nhiều lĩnh vực quan trọng, gồm khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, hợp tác an ninh, phát triển kinh tế, giáo dục, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân. Bà cũng ghi nhận sự phát triển của hợp tác về công nghệ, đầu tư và hàng không - vũ trụ giữa hai nước; đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong giai đoạn quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thượng nghị sĩ Steve Daines bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển, thịnh vượng của Việt Nam và khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Thượng nghị sĩ Steve Daines đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong hơn ba thập kỷ qua. Chia sẻ ấn tượng từ chuyến thăm Việt Nam năm 2025, Thượng nghị sĩ Steve Daines nhấn mạnh tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Ông bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển, thịnh vượng của Việt Nam và khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Hạ nghị sĩ Seth Moulton phát biểu tại buổi lễ.

Hạ nghị sĩ Seth Moulton bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với đất nước và con người Việt Nam sau nhiều lần thăm Việt Nam. Là một cựu quân nhân Hoa Kỳ, ông đánh giá cao sự kiên cường, tinh thần hòa giải và lòng bao dung của nhân dân Việt Nam trong việc vượt qua quá khứ chiến tranh để xây dựng quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ. Hạ nghị sĩ Seth Moulton ghi nhận vai trò của các cựu chiến binh và các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có các Thượng nghị sĩ John McCain và John Kerry, đối với tiến trình hàn gắn và phát triển quan hệ hai nước.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ.

Hạ nghị sĩ Seth Moulton khẳng định, Việt Nam và Hoa Kỳ hiện là bạn bè, đối tác, cùng hợp tác nhằm xây dựng tương lai an ninh và thịnh vượng hơn thông qua thương mại, trao đổi giáo dục, giao lưu văn hóa và duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Hạ nghị sĩ Abraham Hamadeh chúc mừng Quốc khánh lần thứ 81 của Việt Nam và đánh giá cao đà phát triển nhanh chóng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt về kinh tế, thương mại, ngoại giao, văn hóa và giao lưu nhân dân. Ông ghi nhận các hoạt động kết nối giữa Việt Nam với bang Arizona, trong đó có hợp tác giữa Đại học Bang Arizona và Đại học VinUni; bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, cơ sở giáo dục và nhân dân hai nước.

Các quan khách tham dự buổi lễ.

Nhân dịp này, Hạ nghị sĩ Abraham Hamadeh đã trao tặng Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng văn bản ghi nhận được đưa vào Biên bản Quốc hội của Hạ viện Hoa Kỳ, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và khi Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Hoa Kỳ. Văn bản ghi nhận những đóng góp của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đối với việc củng cố quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, mở rộng kết nối giữa các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, giới học giả và doanh nghiệp hai nước, cũng như thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trân trọng cảm ơn các cơ quan Chính phủ, Quốc hội Hoa Kỳ, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế, đặc biệt là các Đại sứ và bạn bè ASEAN, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình đã đồng hành, ủng hộ Việt Nam, góp phần củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ An Trần, Quốc Đăng, Andrew Wells-Đặng và Bá Tân đã góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa cùng ẩm thực đặc sắc của Việt Nam, đồng thời tạo thêm không khí vui tươi, thân tình của buổi lễ.