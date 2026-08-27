Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Bế mạc Chung khảo Hội thi Báo cáo viên 2026

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ban Tổ chức đã trao Giải đặc biệt cho báo cáo viên Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự thuộc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tại vòng Chung khảo toàn quốc, 32 thí sinh đến từ 19 tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, gồm Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, kiến thức sâu sắc và kỹ năng tuyên truyền thuyết phục.

Ban Tổ chức đã trao Giải đặc biệt cho báo cáo viên Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự thuộc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; trao 10 giải Nhất, 10 giải Nhì và 11 giải Ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại Chung khảo toàn quốc.

Trao 10 giải Nhất, 10 giải Nhì và 11 giải Ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại Chung khảo toàn quốc

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nêu rõ: Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 đã kết thúc, nhưng công tác tuyên truyền nghị quyết sẽ vẫn cần tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới; đồng thời đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những nội dung, giá trị quan trọng của nghị quyết; góp phần biến những quyết tâm chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết thành những kết quả cụ thể trong thực tiễn.