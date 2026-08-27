Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng cho các đảng viên: Lê Thị Thủy, ở thôn Trung Thôn, xã Thọ Long; Nguyễn Xuân Trớc, ở số nhà 03/319 Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành; Trịnh Khắc Thuần, tại số nhà 11 phố Đỗ Hành, phường Hạc Thành.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Trịnh Khắc Thuần, sinh năm 1927, ở số nhà 11 phố Đỗ Hành, phường Hạc Thành.

Tại gia đình các đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ sự ghi nhận sâu sắc đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên lão thành và nhấn mạnh: Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm cho thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng, những đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và con cháu học tập, noi theo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Lê Thị Thủy, ở thôn Trung Thôn, xã Thọ Long.

Nhân dịp này thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã tặng hoa và quà cho các đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.