Cải chính

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc tại tỉnh Siem Reap, Campuchia

Thứ Năm, 18:14, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Campuchia, ngày 14/5, tại tỉnh Siem Reap, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã có cuộc làm việc với ông Ean Khun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ đảng bộ CPP tỉnh Siem Reap.

Tại cuộc gặp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh Siem Reap. Ông Trịnh Văn Quyết chúc mừng những thành tựu phát triển của tỉnh và tin tưởng rằng Đảng bộ đảng Nhân dân Campuchia (CPP), chính quyền và nhân dân tỉnh Siem Reap xây dựng thành công Siem Reap là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước.

truong ban tuyen giao va dan van trung uong lam viec tai tinh siem reap, campuchia hinh anh 1
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với ông Ean Khun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ đảng bộ CPP tỉnh Siem Reap

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh giá trị lịch sử, đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, trong đó quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Siem Reap với các tỉnh/thành của Việt Nam; cảm ơn Đảng bộ CPP, chính quyền và nhân dân tỉnh Siem Reap tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác chuyên trách của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, cũng như luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con người gốc Việt tại Campuchia sinh sống, làm ăn, học tập ổn định lâu dài trên địa bàn tỉnh.

truong ban tuyen giao va dan van trung uong lam viec tai tinh siem reap, campuchia hinh anh 2
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

Ông Ean Khun, Ủy viên Trung ương CPP, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ đảng bộ CPP tỉnh Siem Reap đánh giá cao chuyến thăm Campuchia của Đoàn nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước; khẳng định sự phát triển của đất nước Campuchia nói chung và tỉnh Siem Reap nói riêng không tách rời sự giúp đỡ của Việt Nam, đặc biệt quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ kịp thời để Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979.

truong ban tuyen giao va dan van trung uong lam viec tai tinh siem reap, campuchia hinh anh 3
Ông Ean Khun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ đảng bộ CPP tỉnh Siem Reap tại buổi làm việc

Campuchia luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà đất nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Campuchia trong suốt chặng đường lịch sử vừa qua, và cam kết tiếp tục làm hết sức mình vun đắp mối quan hệ này.

Hai bên nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2027), tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước và thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó củng cố nền tảng xã hội, vun đắp tình cảm hữu nghị và tạo sự đồng thuận, ủng hộ bền vững của nhân dân hai nước đối với việc phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia.

truong ban tuyen giao va dan van trung uong lam viec tai tinh siem reap, campuchia hinh anh 4
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã đến dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Siem Reap

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Siem Reap, đồng chí Trịnh Văn Quyết và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã đến dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Siem Reap.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết Siem Reap Campuchia
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW gặp gỡ cộng đồng, doanh nghiệp tại Campuchia
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW gặp gỡ cộng đồng, doanh nghiệp tại Campuchia

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, tối ngày 12/5/2026, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã gặp gỡ cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW gặp gỡ cộng đồng, doanh nghiệp tại Campuchia

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW gặp gỡ cộng đồng, doanh nghiệp tại Campuchia

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, tối ngày 12/5/2026, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã gặp gỡ cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Thủ tướng ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam ăn sáng và làm việc
Thủ tướng ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam ăn sáng và làm việc

VOV.VN - Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, sáng 8/5/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng và làm việc.

Thủ tướng ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam ăn sáng và làm việc

Thủ tướng ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam ăn sáng và làm việc

VOV.VN - Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, sáng 8/5/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng và làm việc.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng năm mới Lào, Campuchia
Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng năm mới Lào, Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào và Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey của Campuchia, các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới các lãnh đạo Lào và Campuchia.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng năm mới Lào, Campuchia

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng năm mới Lào, Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào và Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey của Campuchia, các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới các lãnh đạo Lào và Campuchia.

