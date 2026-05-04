Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội phải hiện đại hơn nhưng không phai nhạt bản sắc

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng nay (4/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hà Nội có buổi tiếp xúc với đông đảo cử tri trên địa bàn 10 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm và Cửa Nam nhằm thông báo kết quả kỳ họp và trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH thành phố thông tin những kết quả chính tại Kỳ họp thứ nhất và giải đáp những kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn và Quốc hội, đông đảo các cử tri đã phát biểu nhận định, kỳ họp qua Quốc hội đã thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách, an sinh xã hội và quản lý nhà nước. Đây là những nội dung được nhân dân rất quan tâm, vì tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, chính sách xã hội và chất lượng cuộc sống hằng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội.

Cử tri mong muốn các chính sách này sớm được cụ thể hóa, triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương và cơ sở, bảo đảm người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và được thụ hưởng đầy đủ. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng nhận xét phương thức làm việc của Quốc hội tiếp tục được đổi mới, khi thấy được tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm của Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội mới đã mạnh dạn phát biểu, tranh luận, phản ánh ý kiến của cử tri ngay từ kỳ họp đầu tiên, điều này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và cử tri vào vai trò đại diện của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội…

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cũng đã phản ánh tới đoàn từ thực tiễn ở cơ sở về các vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh và dư luận xã hội quan tâm. Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cử tri Nguyễn Xuân Tùng cho rằng tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất bảo quản vượt mức và thực phẩm giả, kém chất lượng bán tràn lan một cách tinh vi, do đó cần áp dụng chế tài xử phạt hình sự thật nặng thay vì chỉ xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời: "Vấn đề các cử tri quan tâm là rất đúng, vừa rồi chúng tôi cũng rà soát lại thấy liên quan đến 5-6 bộ quan tâm một vấn đề này, nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm về việc này thì không rõ ràng. Vừa rồi thống nhất là giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm từ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, đồ ăn bán trên mạng, đến yêu cầu khám sức khỏe miễn phí, bác sĩ gia đình, hồ sơ sức khỏe điện tử, chăm sóc người cao tuổi. Tất cả đòi hỏi có sự quản lý chặt chẽ hơn, hướng dẫn cụ thể hơn, phân định rõ hơn trách nhiệm an toàn thực phẩm thì phải được kiểm soát từ khâu sản xuất đến tiêu dùng”.

Dành sự quan tâm đến công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, cử tri Trần Trí Thành cho biết, các trạm y tế cơ sở đang bị thiếu hụt cả về nhân lực chất lượng và các điều kiện khám chữa bệnh, trong khi đó ở các bệnh viện tuyến trên vẫn quá tải. Cử tri kiến nghị Quốc hội nghiên cứu thông qua các gói ngân sách cho dự án "Bác sĩ gia đình" và "Điều dưỡng tại nhà".

"Thay vì người già phải chen chúc tại bệnh viện, hệ thống y tế cơ sở sẽ quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thăm khám định kỳ tại nhà”, theo cử tri Trần Trí Thành.

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trả lời ý kiến cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết lượng lượng bác sĩ, cán bộ y tế hiện nay cũng chiếm khoảng 10 % trong số công chức, viên chức của cả nước. "So với ngành giáo dục thì ít lắm, thành ra chúng tôi cũng đưa công thức ra bây giờ 500 người dân được một bác sĩ, hay 1.000 người dân/một bác sĩ; hay 2000 người dân/bác sĩ. Như hôm nay cử tri nói là mô hình bác sĩ gia đình, bác sĩ theo khu vực rất quan trọng, sổ sức khỏe điện tử khi một đứa bé sinh ra đến khi lớn lên trưởng thành, sổ sức khỏe gắn bó với con người cả đời, biết được là từ bé các cháu đã bị ốm bao nhiêu lần hoặc có những bệnh gì, đã được sử dụng những thuốc gì... Những cái đó thành phố và các bộ ngành phải chủ động, Nhà nước sẽ tiếp tục có chủ trương”.

Tại buổi tiếp xúc, trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến hiệu quả của vận hành mô chính quyền chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cử tri ghi nhận bộ máy bước đầu tinh gọn hơn, cấp cơ sở chủ động hơn, thủ tục hành chính cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều nhân dân mong muốn là mô hình mới phải tạo ra được chuyển biến thực chất trong phục vụ người dân và doanh nghiệp; cấp cơ sở phải thực sự gần dân, sát dân, nắm được nhu cầu việc làm, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, kết nối chính quyền doanh nghiệp, trên cơ sở đào tạo gắn với việc làm với cuộc sống hằng ngày của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh một số định hướng lớn để Thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới, trong đó Hà Nội phải đặt Luật Thủ đô và quy hoạch Thủ đô trong một chỉnh thể thống nhất để tổ chức thực hiện; lưu ý khi triển khai Luật Thủ đô, cần xác định rõ những việc phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài.

Đó là các vấn đề về giao thông, môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai, an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, an toàn trường học và chất lượng dịch vụ công...

Đặc biệt, với Hà Nội, phát triển kinh tế không thể tách rời phát triển văn hóa và con người, văn hóa nghìn năm Thăng Long – Hà Nội không chỉ là di sản để tự hào, mà phải trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển. Con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, trọng tri thức, trọng kỷ cương, giàu lòng yêu nước và trách nhiệm cộng đồng phải tiếp tục được bồi đắp trong đời sống đô thị hiện đại.

Hà Nội phải hiện đại hơn nhưng không phai nhạt bản sắc; phát triển nhanh hơn nhưng không đánh đổi sự bền vững; tăng trưởng cao hơn nhưng người dân phải được thụ hưởng rõ hơn. Đó mới là chiều sâu của phát triển Thủ đô.