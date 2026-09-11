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Truyền thông Nga đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Sáu, 05:43, 11/09/2026
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VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7-9/9 đã kết thúc tốt đẹp và tiếp tục nhận được sự quan tâm của truyền thông Nga.

Các hãng thông tấn và các kênh truyền hình, đài phát thanh của Nga đồng loạt đưa tin về chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Liên bang Nga kể từ năm 1991 của lãnh đạo Việt Nam trên cả hai cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, trong đó điểm nhấn là hoạt động tại điện Kremlin.

truyen thong nga dua tin ve chuyen tham cua tong bi thu, chu tich nuoc to lam hinh anh 1

Trong bài viết có nhan đề “Việt Nam và Nga sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh”, hãng thông tấn "TASS" tập trung vào những định hướng hợp tác lớn được hai nước thống nhất sau hội đàm, dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo đó, Việt Nam và Nga nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự, coi đây là một trong những trụ cột chiến lược của quan hệ song phương, đồng thời phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống và tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao. TASS đặc biệt nhấn mạnh tới chủ trương đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính của quan hệ hai nước.

Báo "Izvestia" cũng đăng tải bài viết “Hơn cả nghi thức” nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một thông điệp chính trị quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong quan hệ với Nga. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa quản trị nhà nước và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, trọng tâm hiện nay là chuyển nền tảng hữu nghị và tin cậy chính trị thành những chương trình hợp tác đáp ứng các nhu cầu phát triển này. Tờ Izvestia cũng chú ý tới hợp tác điện hạt nhân, cho rằng lĩnh vực này không chỉ góp phần bảo đảm nguồn điện cho Việt Nam mà còn gắn kết hai nước trong nhiều thập niên, từ thiết kế, đào tạo chuyên gia đến bảo dưỡng nhà máy và trao đổi tri thức.

Báo "Vedomosti" dẫn đánh giá của Tổng thống Vladimir Putin rằng cuộc gặp diễn ra hữu ích, thực chất, với một gói thỏa thuận song phương quan trọng, cùng có lợi được ký kết. Ngoài ra việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải thưởng Hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 đã khép lại chuyến thăm với nhiều hoạt động mang cả ý nghĩa chính trị, khoa học và biểu tượng trong quan hệ hai nước cũng được truyền thông Nga đưa tin đậm nét.

Hương Trà, Minh Phượng/VOV-Moscow
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