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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp

Thứ Năm, 20:04, 10/09/2026
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VOV.VN - Sáng 10/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel tại thành phố Montreuil, nơi đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và không gian Hồ Chí Minh.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Bí thư toàn quốc Fabien Roussel, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng thành công Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp và đồng chí Fabien Roussel tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Bí thư toàn quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng là di sản quý báu và là một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ Việt Nam - Pháp.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đảng Cộng sản Pháp tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, đóng góp thiết thực vào việc củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Về quan hệ hai Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi lý luận về những vấn đề cùng quan tâm, phát huy hiệu quả cơ chế Hội thảo lý luận; mở rộng hợp tác giữa các cơ quan báo chí, tổ chức, địa phương và thế hệ trẻ hai nước; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng, qua đó đóng góp vào việc củng cố phong trào tiến bộ, hòa bình và hợp tác trên thế giới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp trên các cương vị trong hệ thống chính trị Pháp, tiếp tục quan tâm, ủng hộ quan hệ Việt Nam - Pháp; góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước và mở rộng các dự án hợp tác chiến lược trong kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, hàng không - vũ trụ, năng lượng, hạ tầng và các lĩnh vực Pháp có thế mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng Cộng sản Pháp tiếp tục góp phần hỗ trợ tăng cường hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập, đóng góp cho sở tại và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Bí thư toàn quốc Fabien Roussel nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trở lại Công viên Montreau; nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc gặp tại địa điểm gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và đặt những nền móng quan trọng cho tình đoàn kết giữa những người cộng sản và nhân dân hai nước.

Đồng chí Fabien Roussel chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định Đảng Cộng sản Pháp luôn coi trọng tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi giữa hai Đảng, phát huy vai trò của thế hệ trẻ và tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Pháp - Việt Nam ngày càng thực chất.

Hai bên nhất trí tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng; nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, cùng đóng góp cho hòa bình, công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

 

Việt Cường/VOV1
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