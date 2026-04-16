Truyền thông Nhật-Hàn dõi theo chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong chương trình thời sự sáng nay 16/4, Hãng phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK đã dành một thời lượng lớn để thông tin về hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Tại hội đàm, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là đối tượng ưu tiên trong chính sách ngoại giao.

Trong khi đó, các tờ báo lớn của Nhật Bản như Thời báo kinh tế Nhật Bản (Nikkei), Sankei… dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc khẳng định sẽ thắt chặt hợp tác trên hàng loạt các lĩnh vực, bao gồm thương mại, an ninh năng lượng, đường sắt, cơ sở hạ tầng… Những thỏa thuận đạt được tại hội đàm là cơ sở để hai nước thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước thềm Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh do hãng thông tấn Nhật Bản Jiji Press đăng tải

Các báo dẫn việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký nhiều văn bản hợp tác song phương trên hàng loạt các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, khoa học - kỹ thuật, kinh tế… ; coi đây là biểu hiện cho sự phát triển thực chất của hợp tác Việt - Trung trong tương lai.

Truyền thông Hàn Quốc cũng dành sự chú ý đặc biệt cho sự kiện ngoại giao được đánh giá là có tầm vóc quốc tế, chứ không chỉ riêng cho hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Tờ Korea JoongAng Dayly - một trong những tờ báo uy tín hàng đầu Hàn Quốc, cùng một số tờ báo khác số ra hôm nay coi phát ngôn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại hội đàm thượng đỉnh Việt - Trung về việc coi trọng quan hệ với Việt Nam là điểm nhấn quan trọng của sự kiện.

Dư luận Hàn Quốc cũng nhận định hợp tác Việt - Trung sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ dừng ở các lĩnh vực truyền thống như cơ sở hạ tầng…, mà sẽ mở rộng sang các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) bán dẫn, internet vạn vật… Báo chí Hàn Quốc cũng đánh giá cao sáng kiến lấy giai đoạn 2026 đến 2027 làm “Năm hợp tác du lịch Việt - Trung”.