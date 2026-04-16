Truyền thông Nhật-Hàn dõi theo chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Năm, 14:45, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng cuộc hội đàm thượng đỉnh Việt - Trung vừa diễn ra đã trở thành tiêu điểm của truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản trong những ngày gần đây. 

Trong chương trình thời sự sáng nay 16/4, Hãng phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK đã dành một thời lượng lớn để thông tin về hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Tại hội đàm, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là đối tượng ưu tiên trong chính sách ngoại giao.

Trong khi đó, các tờ báo lớn của Nhật Bản như Thời báo kinh tế Nhật Bản (Nikkei), Sankei… dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc khẳng định sẽ thắt chặt hợp tác trên hàng loạt các lĩnh vực, bao gồm thương mại, an ninh năng lượng, đường sắt, cơ sở hạ tầng… Những thỏa thuận đạt được tại hội đàm là cơ sở để hai nước thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

truyen thong nhat-han doi theo chuyen tham trung quoc cua tong bi thu, chu tich nuoc to lam hinh anh 1
Ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước thềm Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh do hãng thông tấn Nhật Bản Jiji Press đăng tải

Các báo dẫn việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký nhiều văn bản hợp tác song phương trên hàng loạt các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, khoa học - kỹ thuật, kinh tế… ; coi đây là biểu hiện cho sự phát triển thực chất của hợp tác Việt - Trung trong tương lai.

Truyền thông Hàn Quốc cũng dành sự chú ý đặc biệt cho sự kiện ngoại giao được đánh giá là có tầm vóc quốc tế, chứ không chỉ riêng cho hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Tờ Korea JoongAng Dayly - một trong những tờ báo uy tín hàng đầu Hàn Quốc, cùng một số tờ báo khác số ra hôm nay coi phát ngôn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại hội đàm thượng đỉnh Việt - Trung về việc coi trọng quan hệ với Việt Nam là điểm nhấn quan trọng của sự kiện.

Dư luận Hàn Quốc cũng nhận định hợp tác Việt - Trung sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ dừng ở các lĩnh vực truyền thống như cơ sở hạ tầng…, mà sẽ mở rộng sang các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) bán dẫn, internet vạn vật… Báo chí Hàn Quốc cũng đánh giá cao sáng kiến lấy giai đoạn 2026 đến 2027 làm “Năm hợp tác du lịch Việt - Trung”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Truyền thông Trung Quốc: Cuộc gặp "mùa Xuân" làm sâu sắc hơn quan hệ chiến lược
VOV.VN - Thông tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phủ kín truyền thông Trung Quốc trong hai ngày qua, trong đó khẳng định cuộc gặp "mùa Xuân" giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ chiến lược song phương, tô thắm thêm tình hữu nghị Việt – Trung.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 15/4, các hãng truyền hình, thông tấn, các trang mạng, báo chí lớn của Trung Quốc như CCTV, Tân Hoa xã, mạng Nhân dân, Chinadaily… đều đưa tin tích cực, đậm nét về các hoạt động hội đàm, hội kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

"4 kiên định" - định hướng lớn mở đường cho phát triển trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Để thể chế hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, ngày 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, trong đó nhấn mạnh việc lấy mục tiêu kiên trì bảo vệ và phát huy "4 kiên định" làm định hướng hành động.

