Truyền thông Trung Quốc: Cuộc gặp “mùa Xuân” làm sâu sắc hơn quan hệ chiến lược

Nhân Dân nhật báo – cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – số ra ngày 16/4 đã dành hầu hết trang nhất, phần lớn trang 2 và 3 đăng trang trọng thông tin các cuộc hội đàm, hội kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, cùng các lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc khác, cũng như hoạt động của các Ủy viên Bộ Chính trị trong Đoàn đại biểu biểu cấp cao Việt Nam.

Trang nhất Nhân Dân nhật báo số ra ngày 16/4

Trước đó, ngày 15/4, mạng Hải ngoại – trang web chính thức ấn bản quốc tế của Nhân Dân nhật báo – đã đăng bài bình luận với nhan đề “Giữ vững ước nguyện ban đầu, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống Trung – Việt”.

Bài viết nhấn mạnh, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ khi nhậm chức Chủ tịch nước, cũng là chuyến thăm song phương thứ ba giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong vòng hai năm. “Tương tác với tần suất cao và cấp độ cao như vậy cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với việc phát triển quan hệ Trung Quốc - Việt Nam và tình hữu nghị sâu sắc ‘vừa là đồng chí, vừa là anh em’ giữa hai nước đang tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết trong mùa Xuân này”, bài viết có đoạn.

Theo bài bình luận, nền tảng quan hệ Trung - Việt nằm ở nguồn “gien đỏ” chung và được thể hiện qua sự tin tưởng chính trị sâu sắc. Trung Quốc và Việt Nam không ngừng phát huy vai trò đặc biệt của quan hệ kênh đảng, duy trì các cuộc trao đổi cấp cao chặt chẽ và củng cố tin cậy chính trị.

Bài bình luận điểm lại các sự kiện quan trọng giữa hai nước từ đầu năm đến nay, cùng những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong các cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc và tại Đại học Thanh Hoa, khẳng định sẵn sàng cùng với Trung Quốc tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước không ngừng phát triển.

Bài bình luận nhấn mạnh, sức sống của quan hệ Trung - Việt bắt nguồn từ sự hợp tác toàn diện cùng có lợi và được thể hiện qua những thành quả hiện đại hóa hữu hình. Kể từ khi tuyên bố xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược vào năm 2023, hai nước đã đạt được những tiến triển thực chất trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác kinh tế - thương mại có nhiều điểm sáng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong hơn 20 năm liên tiếp, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương vượt 290 tỷ USD vào năm 2025. Các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam liên tục được đưa đến các hộ gia đình Trung Quốc.

Giao lưu nhân văn có nhiều điểm nhấn. Hàng loạt hoạt động phong phú đã diễn ra trong Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025, trong đó “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc” dành cho thanh niên Việt Nam được triển khai tích cực.

Hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng được thúc đẩy ổn định. Việc xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn ở miền Bắc Việt Nam đã đạt được đột phá tích cực.

Đề cập đến bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đăng trên Nhân Dân nhật báo, bài bình luận cho biết, Việt Nam đang coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm trong chiến lược phát triển quốc gia, mong muốn cùng với Trung Quốc mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy sự kết nối chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới.

Cũng theo bài bình luận, ý nghĩa của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi hai nước, trở thành “hòn đá tảng” cho hòa bình và phát triển khu vực. Bài bình luận cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế đầy biến động, việc Trung Quốc tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Bài viết kết luận, cuộc gặp “mùa Xuân” giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã tiếp nối tình hữu nghị truyền thống và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. “Đứng trước khởi đầu lịch sử mới, hai bên sẽ đẩy nhanh việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở cấp độ cao hơn”, bài báo có đoạn.

Trong khi đó, bài viết trên Quang Minh nhật báo cho rằng, hợp tác kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới và nâng cấp nhanh chóng.

Bài báo có đoạn: “Hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam đang chung tay tiến bước trên con đường hiện đại hóa, với chiến lược phát triển ngày càng được liên kết, kết nối cơ sở hạ tầng không ngừng được thúc đẩy, người dân hai nước ngày càng xích lại gần nhau và thân thiện hơn.”

Tháng 3 năm nay, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam đã tổ chức phiên họp lần thứ 17. Hai bên nêu rõ sẽ mở rộng hợp tác thiết thực, thúc đẩy kết nối đường sắt, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, điện lực, tài chính, khoáng sản quan trọng và đổi mới công nghệ.

Bài báo điểm lại các lần tham dự Hội chợ Trung Quốc – ASEAN (CAXPO) của Việt Nam, cho biết ngoài các sản phẩm truyền thống, những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành nội dung mới trong quan hệ thương mại giữa hai bên. Một loạt các dự án ứng dụng AI, như Trung tâm hợp tác ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc tại Hà Nội, đã biến công nghệ số thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - thương mại song phương, đồng thời là hình mẫu cho việc xây dựng Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN 3.0.