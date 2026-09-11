Truyền thông Pháp ghi nhận đà tăng tốc trong quan hệ Pháp - Việt

Truyền thông Pháp cũng đánh giá chuyến thăm tạo thêm động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Pháp - Việt đi vào chiều sâu, hướng tới những lĩnh vực của tương lai.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong bài báo có tiêu đề “Tổng thống Pháp Macron đánh giá cao nhịp độ trao đổi chưa từng có với Việt Nam”, báo điện tử Mediapart nhấn mạnh đánh giá của Tổng thống Emmanuel Macron về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Macron khẳng định nhịp độ trao đổi giữa hai nước hiện nay vừa “liên tục” vừa “chưa từng có”, phản ánh động lực của quan hệ đối tác.

Đề cập đến việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Công viên Montreau ở thành phố Montreuil đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo La Revue nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này, nơi gắn với lịch sử quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào cánh tả Pháp. Ảnh: TTXVN phát

Mediapart đặc biệt chú ý tới nhận định của nhà lãnh đạo Pháp rằng hai nước “có cùng một tầm nhìn về thế giới”, không muốn “trở thành chư hầu của bất kỳ ai”, mà muốn duy trì vị thế những quốc gia độc lập, bảo vệ quyền tự chủ chiến lược và xây dựng quan hệ với những đối tác đáng tin cậy, có thể dự báo, ổn định và trung thành. Mediapart cũng điểm lại một số kết quả cụ thể đạt được trong chuyến thăm, trong đó có ký kết biên bản ghi nhớ về việc Vietnam Airlines mua máy bay Airbus A350; ý định thư về việc Vietravel Airlines mua 20 máy bay A220 và 30 máy bay A321neo. Chính phủ Pháp cũng cam kết cung cấp cho Việt Nam một vệ tinh quan sát Trái Đất, trong khi hai nước quyết định hợp tác trong lĩnh vực kim loại và khoáng sản thiết yếu.

Trong tuyên bố đăng cùng ngày trên trang web chính thức, Điện Élysée nhấn mạnh những bước phát triển mới trong quan hệ Pháp-Việt. Trong đó, Tổng thống Macron nhắc lại việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 và chuyến thăm cấp Nhà nước của ông tới Việt Nam vào tháng 5/2025 đã góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, đề cao tự chủ và củng cố lòng tin chiến lược. Theo Tổng thống Macron, nhịp độ trao đổi cấp cao “chưa từng có” hiện nay cho thấy quan hệ đối tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, với ngày càng nhiều kết quả hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực.

Quốc phòng được xác định là một trụ cột của quan hệ đối tác, với hợp tác về an ninh biển và tăng cường kết nối giữa các ngành công nghiệp quốc phòng hai nước. Về kinh tế, Tổng thống Macron nhấn mạnh việc hai nhà lãnh đạo cùng chủ trì phiên họp lần thứ hai của Hội đồng Doanh nghiệp Pháp - Việt, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và những triển vọng từ Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Tổng thống Macron đặc biệt đề cập những lĩnh vực hợp tác có tính chiến lược và công nghệ cao. Trong không gian, ông cảm ơn Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn Pháp cho dự án vệ tinh quan sát Trái Đất. Trong năng lượng, Pháp mong muốn trở thành đối tác hàng đầu trong quá trình giảm phát thải carbon và chương trình điện hạt nhân của Việt Nam. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác về đất hiếm và khoáng sản thiết yếu, hàng không, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử.

Trong lĩnh vực giao thông, Tổng thống Macron khẳng định Pháp sẵn sàng tham gia chương trình phát triển giao thông đô thị, hiện đại hóa mạng lưới đường sắt và dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tiếp nối những dự án hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đô thị tại Hà Nội. Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh hợp tác khoa học, y tế và giáo dục, trong đó coi y tế là một trong những lĩnh vực tiêu biểu của tình hữu nghị Pháp - Việt được vun đắp qua nhiều thập kỷ.

Ở tầm chiến lược rộng hơn, Tổng thống Macron cho rằng hai nước có chung mong muốn tăng cường quan hệ giữa châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), phát triển các mối liên kết kinh tế và công nghệ, đồng thời bảo đảm tính tự chủ của các chuỗi sản xuất. Theo ông, hai nước muốn duy trì vị thế những quốc gia độc lập và bảo vệ quyền tự chủ chiến lược thông qua quan hệ với các đối tác đáng tin cậy.

Ở góc độ phân tích, báo La Tribune ngày 10/9 nhận định quan hệ Pháp - Việt đang ngày càng được tăng cường, hướng tới tương lai và vượt lên trên quá khứ chung. Theo tác giả Pascal Junghans, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai bên tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2024. La Tribune cho rằng thế mạnh của Pháp phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, đường sắt, hàng không - không gian, năng lượng, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực.

Báo La Tribune nhận định quan hệ Pháp - Việt đang ngày càng được tăng cường, hướng tới tương lai và vượt lên trên quá khứ chung. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai bên tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2024. Ảnh: TTXVN phát

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng, dòng vốn và công nghệ trên thế giới thay đổi sâu sắc, việc làm sâu sắc quan hệ Pháp - Việt có thể giúp hai nước đa dạng hóa đối tác, thị trường và chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Bài báo cũng đánh giá Việt Nam và Pháp có thể phát huy thế mạnh để trở thành những cầu nối giữa ASEAN và EU. Pháp có thể tạo thuận lợi để Việt Nam tiếp cận thị trường, vốn, công nghệ và các chuỗi giá trị châu Âu; trong khi vị trí địa chiến lược, sức năng động của nền kinh tế và mạng lưới đối tác ngày càng rộng của Việt Nam có thể giúp Pháp và châu Âu tăng cường kết nối với ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, báo La Revue tiếp cận chuyến thăm từ chiều sâu của những mối liên hệ lịch sử giữa Pháp và Việt Nam. Đề cập đến việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Công viên Montreau ở thành phố Montreuil đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tờ báo nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này, nơi gắn với lịch sử quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào cánh tả Pháp.

La Revue dẫn lời ông Patrice Bessac, Thị trưởng Thành phố Montreuil, nhấn mạnh hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong lịch sử địa phương và là niềm tự hào được chia sẻ tại thành phố. Theo báo này, việc bảo tồn Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống ở Montreuil thể hiện sự tiếp nối của một di sản lịch sử đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.