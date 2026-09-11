Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác Việt Nam-Pháp

Các văn kiện hợp tác gồm có: Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Gia đình, Tự chủ và Người khuyết tật Pháp.

Tuyên bố chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp về hợp tác và tăng cường năng lực trong lĩnh vực an ninh dân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ý định thư giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp về Cung cấp vệ tinh quan sát Trái đất.

Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thoả thuận vay về Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội (tỉnh Điện Biên) giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Bản ghi nhớ về thành lập Trường Công nghệ Đường sắt (thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thoả thuận vay về Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội (tỉnh Điện Biên) giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Bản ghi nhớ về thành lập Trường Công nghệ Đường sắt (thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải).

Biên bản ghi nhớ giữa Vietnam Airlines và Airbus về việc mua tàu bay A350-900.

Ý định thư giữa Vietravel Airlines và Airbus về việc đặt mua 20 tàu bay A220 và 30 tàu bay A321neo. Hợp đồng về dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật thiết bị tàu bay A320 và A330 của Vietjet Air.

Nhân dịp này, ngày 10/9, tại Paris, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Catherine Vautrin đã ký Thoả thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quân đội và Cựu chiến binh nước Cộng hòa Pháp về hợp tác trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN