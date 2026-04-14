Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng chương mới trong quan hệ Việt - Trung

Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – ngày 14/4 đã đăng trang trọng thông tin chuyến thăm Trung Quốc và bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng ngày, tờ Thời báo Hoàn Cầu, một ấn phẩm của Nhân Dân nhật báo, cũng đăng bài xã luận với tiêu đề “Kỳ vọng một chương mới trong xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam”.

Thông tin về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc và bài viết (bên phải) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đăng trên Nhân Dân nhật báo số ra ngày 14/04/2026

Bài xã luận nhấn mạnh: “Sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước là lợi thế lớn nhất và sự đảm bảo chính trị quan trọng nhất cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam”. Dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo cấp cao, hai Đảng, hai nước đã thiết lập một khuôn khổ đối thoại, hợp tác toàn diện, đa tầng, đa chiều.

Bài xã luận nêu rõ, kể từ khi tuyên bố xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược vào tháng 12/2023, quan hệ song phương đã bước vào giai đoạn mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn. Hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên đã gặt hái những kết quả to lớn.

Theo bài báo, không chỉ đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại, đầu tư và du lịch, dưới sự thúc đẩy của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, hợp tác cùng có lợi giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế mới như năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng ngày càng sâu sắc hơn. “Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam” đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Bài báo cho rằng, việc tổ chức thành công Hội nghị lần thứ nhất Cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc-Việt Nam đã cho thấy “sự nâng cấp về lòng tin chiến lược giữa hai nước”. Bài xã luận khẳng định: “Thực tế đã nhiều lần chứng minh, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược phù hợp với lợi ích chung của hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển, thịnh vượng của khu vực và thế giới”.

Cũng theo bài xã luận, việc Trung Quốc và Việt Nam, với tổng dân số hơn 1,5 tỷ người, cùng hướng tới hiện đại hóa sẽ mang lại những bài học hữu ích cho các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi trong việc đạt được mục tiêu hiện đại hóa của riêng mình. Những bước tiến không ngừng trong giao lưu giữa hai bên trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa cũng trở thành nền tảng quan trọng để hai nước cùng tham gia vào quản trị toàn cầu và duy trì ổn định khu vực.

Bài xã luận kết luận, từ tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đến định vị thời đại “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược”, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đang đứng trước một bước khởi đầu lịch sử mới. “Chúng tôi chào đón chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và mong chờ một chương mới trong xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lại Trung Quốc - Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước và đem đến nguồn năng lượng tích cực cho khu vực và thế giới.”

Trong khi đó, bình luận về chuyến thăm với hãng tin China News, bà Đỗ Lan, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, cho rằng sự tương tác với tần suất cao, chất lượng cao giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cho thấy quan hệ Trung - Việt đã vượt qua ý nghĩa thông thường của láng giềng hữu nghị và đang hướng tới một giai đoạn mới xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai ở cấp độ cao hơn, có ý nghĩa chiến lược hơn, với việc đẩy mạnh hợp tác thực chất.

“Trọng tâm hợp tác giữa hai nước đã được nâng từ thương mại thông thường lên kết nối chiến lược sâu sắc, với việc đẩy nhanh kết nối Sáng kiến ‘​Vành đai và Con đường’ và quy hoạch ‘Hai hành lang, một vành đai’ của Việt Nam. Kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, như đường sắt, đường cao tốc và cửa khẩu đang được đẩy nhanh, trong khi kết nối mềm về hải quan thông minh cũng có những bước tiến đáng kể. Trong tương lai, sự hội nhập của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng cũng sẽ được đẩy nhanh hơn".

China Report ASEAN – một ấn phẩm chuyên về các nước ASEAN và hợp tác Trung Quốc – ASEAN của Tạp chí cấp quốc gia China Report cũng đăng bài viết khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện ngoại giao song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026, “có ý nghĩa lịch sử” và là cột mốc chiến lược quan trọng trong quan hệ Việt - Trung.