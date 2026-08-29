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Từ hào khí ngày 2/9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay

Thứ Bảy, 14:50, 29/08/2026
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VOV.VN - Nhìn lại những giá trị được mở ra từ ngày 2/9/1945, để từ đó bàn về một câu chuyện, Việt Nam cần làm gì để phát triển nhanh và bền vững? Và làm thế nào để thu hút, trọng dụng những người tài, những người góp phần quan trọng tạo nên năng lực phát triển mới cho đất nước?

PV/VOV1
Tag: VOV đất nước dựng xây đất nước hào khí khát vọng
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