Từ hào khí ngày 2/9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay

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VOV.VN - Tối 24/7, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
VOV.VN - Tối 24/7, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
VOV.VN - Từ ngày 12 -14/9, Báo Nhân Dân đã tham dự Hội báo Nhân Đạo 2025 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, tái hiện 80 năm độc lập - tự do – hạnh phúc của Việt Nam kể từ ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
VOV.VN - Từ ngày 12 -14/9, Báo Nhân Dân đã tham dự Hội báo Nhân Đạo 2025 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, tái hiện 80 năm độc lập - tự do – hạnh phúc của Việt Nam kể từ ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
VOV.VN - Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đến ngày 15/9.
VOV.VN - Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đến ngày 15/9.