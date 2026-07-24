"Mãi mãi tuổi 20" – Tri ân những người cống hiến vì độc lập, tự do

Chương trình là đêm tri ân, tôn vinh những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh cùng hàng chục nghìn đại biểu là người có công với cách mạng tham dự chương trình.

Ngay từ cuối buổi chiều, dòng người đã đổ về Quảng trường 30/10 trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp. Khoảng 40.000 khán giả có mặt, trong đó hơn 30.000 người là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của hoạt động tri ân, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công.

Điều đặc biệt là tất cả đều được bố trí xe đón tận nơi, hướng dẫn chu đáo, có lực lượng y tế đồng hành và những suất ăn nhẹ trước giờ biểu diễn. Những chi tiết nhỏ ấy khiến nhiều người xúc động, bởi họ cảm nhận được sự trân trọng dành cho những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, thậm chí một phần máu thịt của mình cho độc lập, tự do của dân tộc.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kỳ, đại diện khu phố Yết Kiêu 6, phường Hòn Gai chia sẻ: "Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Quảng Ninh rất quan tâm đến những người có công, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào về quê hương, đất nước. Chúng tôi được đón tận nơi, hướng dẫn chu đáo và có những khẩu phần ăn giữa giờ rất chu đáo".

Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) được tổ chức tại quảng trường 30/10, phường Hạ Long.

Chị Trần Ngọc Oanh, cháu của liệt sĩ Trần Văn Chấn xúc động cho biết: "Chương trình hôm nay có các bác, các cô chú là thương binh, gia đình liệt sĩ đến tham dự rất đông đủ. Mỗi đoàn đều có nhân viên y tế đi kèm. Tôi rất nghẹn ngào khi nhớ đến sự hy sinh của cha anh đi trước, trong đó có ông tôi - liệt sĩ Trần Văn Chấn".

Khắp quảng trường là hình ảnh những mái đầu bạc, những bộ quân phục được gìn giữ cẩn thận cùng những hàng huân, huy chương lấp lánh trên ngực áo. Có những người lính năm xưa gặp lại đồng đội sau nhiều năm xa cách, ánh mắt rạng rỡ nhưng cũng đầy xúc động. Giữa không gian ấy, chương trình nghệ thuật được dàn dựng thành ba chương: "Thanh xuân dành cho đất nước", "Hành trình ký ức và lòng biết ơn", "Đoàn tụ và khát vọng tương lai".

Gần 40.000 khán giả tham dự Chương trình "Mãi mãi tuổi 20", trong đó, phần lớn là các gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, các cựu chiến binh, thương bệnh binh

Không chỉ là những tiết mục nghệ thuật, chương trình tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc, từ những năm tháng chiến tranh ác liệt đến công cuộc dựng xây đất nước trong hòa bình. Mỗi ca khúc, mỗi thước phim, mỗi câu chuyện đều gợi nhắc về những con người đã gửi lại tuổi đôi mươi nơi chiến trường để hôm nay đất nước có được hòa bình. Ngồi giữa những đồng đội cũ, cựu chiến binh Lê Đức Triễu, Binh đoàn Trường Sơn không giấu được sự xúc động.

Ông Lê Đức Triễu chia sẻ: "Bản thân tôi là một người lính, tôi thấy rất tự hào và trong lòng rất bồi hồi, xúc động, tưởng nhớ tất cả anh em, đồng đội đã không còn may mắn được trở về. Chúng tôi còn được sống đến ngày hôm nay, được chứng kiến đất nước phát triển như thế này là điều vô cùng phấn khởi. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều. Chúng tôi vẫn thường xuyên động viên nhau, thương binh tàn nhưng không phế như lời Bác Hồ đã dạy, tiếp tục cống hiến cho đồng đội, gia đình và xã hội đến hơi thở cuối cùng".

Nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước với Người có công. Đáng chú ý, địa phương cũng ban hành những chính sách riêng với mức hỗ trợ cao hơn so với mức bình quân của cả nước để chăm lo cho người có công với cách mạng

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công là nền tảng để đất nước có được hòa bình, thống nhất và phát triển hôm nay. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời ghi nhớ, biết ơn những cống hiến ấy; đồng thời tiếp tục chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công và các gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ những người đã làm nên lịch sử, đồng thời ý thức sâu sắc về sự tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc và những giá trị sống cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước. Đó đã trở thành sức mạnh nội sinh to lớn, là ý chí, bản lĩnh, niềm tin và khát vọng để cả dân tộc chung sức, đồng lòng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh; để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong hòa bình, ổn định và phát triển".

Đêm nghệ thuật khép lại, nhưng rất lâu sau đó, nhiều người vẫn nán lại quảng trường. Những cái bắt tay, những lời hỏi thăm, những tấm huân chương lấp lánh dưới ánh đèn như níu giữ ký ức của một thời hoa lửa. Điều còn đọng lại sau "Mãi mãi tuổi 20" không chỉ là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mà còn là cảm giác được trân trọng của những con người đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc. Từ những ký ức được kể lại trong đêm ấy, lịch sử tiếp tục được truyền trao để thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh của những người đi trước.