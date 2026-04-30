Từ Pác Bó đến Đại thắng mùa xuân 1975

Sự kiện Bác Hồ trở về nước năm 1941 trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam là sự kiện có lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, mở ra bước phát triển chiến lược của tiến trình đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc. Xuyên suốt hành trình lịch sử từ mùa xuân nơi mảnh đất cội nguồn cách mạng Cao Bằng, đến đại thắng mùa xuân năm 1975 và cho đến ngày nay khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, những bài học về tầm nhìn chiến lược, về sự hội tụ mang tính tất yếu giữa tư duy lý luận cách mạng khoa học với thực tiễn phong trào cách mạng về xây dựng khối đoàn kết toàn dân và về vai trò của cán bộ lãnh đạo vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

Cách đây đúng 85 năm, ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua cột mốc 108 tại bản Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng này không chỉ đánh dấu bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược sâu rộng, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn Cao Bằng, vùng đất có vị trí đặc biệt về địa chính trị, quốc phòng, an ninh và giàu truyền thống yêu nước làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên. Tại đây, Người trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ Tám (tháng 5/1941), hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu; quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh; xác định con đường khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền và xây dựng Nhà nước dân chủ cộng hòa của Nhân dân.

Những quyết sách mang tầm chiến lược ấy đã trực tiếp dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những thắng lợi đó đã đặt nền móng tư tưởng, chính trị và tổ chức cho toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

PGS.TS Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, cho rằng trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dấu mốc mở đầu cho một giai đoạn mới, khi dân tộc ta bắt đầu vùng dậy đấu tranh giành lại độc lập, chủ quyền.

Theo ông, nếu không có bước khởi đầu này thì khó có thể hình dung được tương lai của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, sự kiện Bác Hồ trở về nước không chỉ mang tính bước ngoặt mà còn có ý nghĩa sâu sắc, xuyên suốt trong lịch sử phát triển của dân tộc cho đến ngày nay.

Không chỉ dừng lại ở giá trị lịch sử, mạch nguồn cách mạng ấy đang tiếp tục được kế thừa và phát huy trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Những năm gần đây, tỉnh Cao Bằng có nhiều chuyển biến tích cực, khai thác hiệu quả tiềm năng về văn hóa và du lịch. Năm 2025, địa phương đạt và vượt 9/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; thu ngân sách tăng mạnh; hoạt động xuất nhập khẩu và du lịch có nhiều khởi sắc. Tại xã Trường Hà, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản cách mạng được gắn chặt với phát triển du lịch và giáo dục truyền thống. Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó mỗi năm đón khoảng 200.000 lượt khách, trở thành điểm đến không chỉ tham quan mà còn học tập, nghiên cứu.

Ông Dương Mạc Kiên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Cao Bằng, cho biết Trường Hà định hướng phát triển du lịch theo bản sắc riêng, đúng thị trường và bền vững, tập trung xây dựng sản phẩm du lịch “về nguồn”, trải nghiệm học tập theo chủ đề; đồng thời đẩy mạnh du lịch cộng đồng gắn với văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng dịch vụ, liên kết tour tuyến và phát triển hệ sinh thái du lịch khu vực Pác Bó.

Ông Kiên nhấn mạnh, địa phương xác định phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, môi trường, hướng tới trở thành ngành kinh tế chủ lực; đồng thời tranh thủ chính sách hỗ trợ, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Từ thực tiễn đó cho thấy, di sản cách mạng không chỉ là ký ức, mà đang trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Từ Pác Bó mùa xuân năm 1941 đến Đại thắng mùa xuân năm 1975 và hành trình phát triển hôm nay là một mạch nguồn liên tục. Những bài học về tầm nhìn chiến lược, về sự hội tụ mang tính tất yếu giữa lý luận và thực tiễn, về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vẫn vẹn nguyên giá trị.

Ông Đào Văn Mùi, Giám đốc Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, cho biết cách đây 85 năm, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước là dấu mốc vô cùng quan trọng đối với Cao Bằng và cả nước, khi Người trực tiếp đề ra nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược cho cách mạng Việt Nam; từ đây, lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh, Bác trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Biên giới 1950, góp phần dẫn tới Chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975.

Theo ông Mùi, Cao Bằng vinh dự là quê hương cách mạng đón Bác trở về, gắn với nhiều quyết sách quan trọng; hiện Khu di tích Pác Bó đã làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các thế hệ, nhất là trong dịp kỷ niệm 30/4 – 1/5.

85 năm trước, từ Pác Bó, ngọn lửa cách mạng đã được thắp sáng, mở đầu cho hành trình đấu tranh đầy gian khổ của dân tộc. Ngọn lửa ấy đã soi sáng con đường vượt qua chiến tranh khốc liệt và đến hôm nay vẫn tiếp tục dẫn lối, tiếp thêm động lực cho công cuộc phát triển, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.