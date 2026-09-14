Từ quán triệt tư tưởng đến sức mạnh thực thi

Bước ngoặt chiến lược từ yêu cầu tự thân của cách mạng

Từ điểm cầu chính tại trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đã trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” và Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra vào chiều 14/9/2026.

Phân tích sâu sắc bức tranh toàn cảnh của đất nước, ông Trần Thanh Lâm nêu rõ 4 lý do cốt lõi khiến Bộ Chính trị quyết định ban hành Nghị quyết 25 và Chỉ thị 07 vào thời điểm hiện nay.

Thứ nhất, xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng và việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 25 ra đời đánh dấu lần đầu tiên công tác tư tưởng được xác lập ở tầm chiến lược tổng thể, dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề riêng biệt của Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị xác định, trong giai đoạn phát triển mới, lấy việc đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh làm nội dung cốt lõi, xuyên suốt toàn bộ hoạt động tư tưởng của Đảng.

Văn kiện ra đời nhằm giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại của công tác tư tưởng và việc học tập, làm theo Bác trong thời gian qua. Thực tế cho thấy, trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chưa gắn kết chặt chẽ với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân; tình trạng né tránh, đùn đẩy, thiếu bản lĩnh vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi.

Xuất phát từ yêu cầu tự thân của cách mạng Việt Nam khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với các quyết sách chiến lược, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số và tiến tới hai cột mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước. Yêu cầu mới đòi hỏi việc học và làm theo Bác phải đi vào thực chất, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo giá trị, tạo động lực phát triển bền vững và trực tiếp phục vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bổ sung thành tố "phương pháp Hồ Chí Minh" và phương châm "6 rõ"

Đi sâu vào những điểm mới mang tính đột phá của các văn kiện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh sự chuyển dịch về tư duy và phương thức lãnh đạo: Chuyển trọng tâm từ quản trị thông tin sang chủ động cung cấp, định hướng và dẫn dắt nhận thức. Mọi chủ trương lớn trước khi ban hành đều phải đánh giá tác động tư tưởng và chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án tuyên truyền, đối thoại từ sớm.

Điểm đột phá đặc biệt quan trọng trong lần này là việc lần đầu tiên Bộ Chính trị bổ sung thành tố "Phương pháp Hồ Chí Minh", hoàn thiện bộ 4 thành tố mang tính chỉnh thể: Tư tưởng: Kim chỉ nam soi đường; Đạo đức: Gốc rễ, nền tảng vững chắc; Phương pháp: Công cụ khoa học hiện thực hóa tư tưởng và đạo đức; Phong cách: Sự thể hiện sinh động, trực quan trong thực tiễn.

Sự xuất hiện của thành tố mới "Phương pháp Hồ Chí Minh" mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đóng vai trò là cầu nối khoa học giúp chuyển hóa từ nhận thức sang hành động, từ nền tảng đạo đức thành hiệu quả công việc thực tế.

Song song đó, công tác tuyên truyền và truyền thông chính sách cũng được đổi mới toàn diện. Phương thức quán triệt một chiều trước đây được thay thế bằng phương thức trao đổi, giải thích và thuyết phục; thực hiện triệt để phương châm "6 rõ". Truyền thông chính sách phải luôn đi trước một bước trong toàn bộ quá trình từ hoạch định, thực thi cho đến đánh giá tác động.

Để bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả, Đảng sẽ tập trung ban hành khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh cụ thể cho cán bộ làm công tác tư tưởng; áp dụng các chính sách đãi ngộ đặc thù nhằm thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo và người làm công nghệ giỏi. Đồng thời, xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nói, dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm; hiện đại hóa hạ tầng thông tin và ban hành bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng.

Xác lập chuẩn mực mới cho cán bộ tham mưu chiến lược

Về nhiệm vụ triển khai tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương theo Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 22/8/2026 của Ban Bí thư, ông Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan tham mưu chiến lược phải thực hiện bài bản, khoa học, đa dạng hóa các hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với phương châm hành động: "Hiểu sâu, hành động đúng, quyết liệt và làm đến cùng".

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đã quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thu Hằng

Đáng chú ý, Chỉ thị 07 đã chính thức xác lập hai yêu cầu mới có tính ràng buộc cao đối với từng cán bộ, đảng viên. Một là nêu gương là phương thức lãnh đạo bắt buộc. Chuyển trách nhiệm nêu gương từ phẩm chất khuyến khích thành phương thức lãnh đạo bắt buộc, có tiêu chí phân tầng rõ ràng theo chức vụ. Cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải công khai, cụ thể và chịu sự giám sát chặt chẽ của tổ chức và nhân dân. Hai là gắn kết tư tưởng với sản phẩm cụ thể: Gắn công tác tư tưởng và việc thực hành theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tạo ra sản phẩm cụ thể; kiên quyết bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

5 giá trị nâng tầm: Chuyển từ "khuyến khích" sang "chuẩn mực hành động"

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới” và Quy định của Ban Bí thư về “Tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Ông Nguyễn Thanh Bình đã khái quát 5 giá trị mới mang tính nâng tầm và định hình lại văn hóa thực thi trong toàn Đảng. Thứ nhất, Nghị quyết 24 nâng tầm tinh thần dám nghĩ, dám làm từ chỗ "khuyến khích, bảo vệ" thành việc xác lập tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm hành động là chuẩn mực tư cách của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW. Ảnh: Thu Hằng

Thứ hai, chuyển từ bảo vệ sau rủi ro sang kiến tạo môi trường dấn thân. Thay vì chỉ nhảy vào giải quyết hậu quả hay bảo vệ cán bộ khi sự cố đã xảy ra, Nghị quyết chủ động kiến tạo môi trường an toàn để cán bộ tự tin dấn thân ngay từ đầu. Tổ chức có trách nhiệm giao rõ việc, giao đúng quyền, bảo đảm nguồn lực, xác định rõ giới hạn rủi ro, đồng thời theo dõi và hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình thực hiện.

Thứ ba, chuyển từ trách nhiệm cá nhân sang trách nhiệm đồng bộ. Nghị quyết xác lập cơ chế trách nhiệm đồng bộ giữa cá nhân cán bộ, tổ chức quản lý và người đứng đầu.

Thứ tư, Nghị quyết chuyển từ khuyến khích bảo vệ cán bộ như một cơ chế riêng lẻ trở thành một nội dung xuyên suốt trong công tác cán bộ và quản trị quốc gia hiện đại, gắn năng lực đổi mới tổ chức thực hiện và quản trị rủi ro với đánh giá quy hoạch đào tạo bố trí sử dụng cán bộ, lấy sản phẩm kết quả và thực tiễn làm căn cứ quan trọng để phát hiện, trọng dụng và sàng lọc cán bộ.

Thứ năm, Nghị quyết chuyển từ giải quyết tâm lý sợ sai sang văn hóa hành động, hướng tới hình thành văn hóa hành động và năng lực thực thi mới trong toàn hệ thống chính trị.

Để đưa Nghị quyết 24 vào cuộc sống, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhóm giải pháp căn cơ: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; hoàn thiện thể chế, cơ chế đặc thù tạo không gian phát triển mới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; thực hiện cơ chế bảo vệ thực chất đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đổi mới tư duy, chủ động gỡ điểm nghẽn

Minh chứng cho tinh thần của Nghị quyết 24 trong công tác tham mưu chiến lược, ông Nguyễn Quang Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương, đã trình bày tham luận về chủ đề: "Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược của Ban Nội chính Trung ương".

Ông Nguyễn Quang Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương tại hội nghị. Ảnh: Thu Hằng

Ông Nguyễn Quang Trường khẳng định, toàn thể cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Trung ương nhận thức sâu sắc rằng, Nghị quyết 24 không chỉ tiếp tục khẳng định trách nhiệm chính trị mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp công tác; khơi dậy khát vọng cống hiến, khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy hay làm việc cầm chừng.

Từ nhận thức đúng đắn đó, Đảng bộ Ban Nội chính Trung ương đã gặt hái được những kết quả ấn tượng. Hoàn thành các đề án chiến lược: Trong năm 2026, Ban được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì xây dựng 6 đề án lớn. Đến nay, Ban đã hoàn thành 4 đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ. Quá trình thực hiện thể hiện rõ bản lĩnh không né tránh việc khó, không bằng lòng với lối mòn, tập trung nhận diện đúng các "điểm nghẽn" để đề xuất giải pháp căn cơ, lâu dài.

Tham mưu xử lý các vụ án phức tạp. Trong công tác tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc, cán bộ của Ban đã chủ động bám sát yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu xử lý nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm, đáp ứng sự quan tâm của dư luận xã hội.

Tiên phong chuyển đổi số toàn diện. Đảng ủy Ban Nội chính Trung ương đã lãnh đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả". Đến nay, 100% văn bản đi của Ban đã được ký số; 100% cán bộ, đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Việc xử lý công việc trên môi trường số giúp rút ngắn thời gian, giảm thủ tục hành chính và nâng cao tính minh bạch.

"Thực hành theo Bác chính là dám đổi mới để vận hành tốt hơn"

Từ góc độ cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, ông Nguyễn Văn Chí, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đã tham luận về các giải pháp hành động cụ thể nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Ảnh: Thu Hằng

Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam đề xuất một số giải pháp hành động cụ thể hóa nhằm thực hiện Chỉ thị số 07. Đối với người làm báo, học tập Bác là học tập tư duy, phương pháp, phong cách tiếp cận sự thật và phụng sự nhân dân. Vì vậy, Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ cụ thể hóa việc học tập, thực hành theo Bác vào khung chuẩn mực nghề nghiệp, văn hóa công sở của từng đơn vị, vị trí việc làm từ cán bộ lãnh đạo quản lý đến phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên.

Thứ hai, cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với lĩnh vực báo chí, thực tiễn đang thay đổi rất nhanh. Trong bối cảnh đó, việc học tập, thực hành theo Bác chính là dám đổi mới để vận hành tốt hơn nhiệm vụ được giao, nhất là chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ trí tuệ nhân tạo.

Thứ ba, biến trách nhiệm nêu gương thành sức mạnh lan tỏa trong toàn đơn vị, người đứng đầu đơn vị phải là người đi đầu trong đổi mới, dám chịu trách nhiệm, quyết đoán trong công việc, tôn trọng cán bộ và lắng nghe ý kiến của người lao động. Cùng với đó, cần đưa trách nhiệm nêu gương vào những tiêu chí cụ thể trong đánh giá cán bộ. Đối với người làm báo, nêu gương còn thể hiện trong từng sản phẩm báo chí, không chạy theo thông tin giật gân, không dễ dãi trước thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời phải biết bảo vệ những giá trị đúng đắn, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Thứ tư, VOV xác định, tuyên truyền Chỉ thị số 07 là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền các nghị quyết và chỉ thị. VOV sẽ chuyển mạnh từ tuyên truyền về nghị quyết chỉ thị sang tuyên truyền bằng những câu chuyện và kết quả thực tế của việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị.

Đóng vai trò nòng cốt, định hướng tư tưởng, kiến tạo dư luận xã hội tích cực, lành mạnh, tạo đồng thuận trong xã hội, VOV xác định chuyển đổi phương thức quản lý thông tin từ quản lý sang quản trị và định hướng, xây dựng mô hình các tòa soạn thông minh, hiện đại và văn hóa. Nội dung của VOV không chỉ nhanh hơn mà trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn, có ích hơn và có sức lan tỏa rộng rãi trên nhiều nền tảng truyền thông.

Thứ năm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nhấn mạnh, cần tăng cường bản lĩnh trách nhiệm trong việc tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng bằng phương thức truyền thông hiện đại. VOV sẽ tăng cường số lượng và chất lượng các chương trình, chuyên mục, tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống tin giả, thông tin sai lệch, củng cố niềm tin xã hội bằng chứng cứ, lập luận, ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng, thuyết phục và bằng thái độ cầu thị, bình tĩnh, uy tín nghề nghiệp.

Thứ sáu, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới không thể chỉ được đánh giá bằng số bản đăng ký, số chuyên đề hay số báo cáo.

“Cần chuyển mạnh sang đánh giá bằng sản phẩm, chất lượng và hiệu quả công việc. Đối với một cơ quan báo chí, có thể đặt ra những chỉ số rất cụ thể như chất lượng nội dung, hiệu quả tiếp cận công chúng, mức độ lan tỏa của các sản phẩm, phản hồi của công chúng”, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh.