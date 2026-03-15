Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Cà Mau đạt trên 98%

Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có tổng cộng 1.746.618 cử tri. Đến thời điểm 17h chiều 15/3, đã có 1.730.463 cử tri hoàn thành nghĩa vụ bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,08%. Đặc biệt, toàn tỉnh đã có 35 xã, phường ghi nhận hoàn thành 100% công tác bỏ phiếu.

Công tác tổ chức tại các điểm bầu cử được thực hiện nghiêm túc và trang nghiêm. Các tổ bầu cử đã tuân thủ chặt chẽ quy trình từ khai mạc, kiểm tra hòm phiếu đến việc hướng dẫn cử tri thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ theo luật định.

Công tác tổ chức bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài liệu phục vụ ngày bầu cử luôn được đảm bảo đầy đủ, không để xảy ra tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo khẩn cấp.

Báo cáo cũng thể hiện, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của ngày bầu cử là điều kiện thời tiết ổn định, hệ thống giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trên toàn địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không ghi nhận các vụ việc phức tạp hay hành vi chống phá trên mạng xã hội ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử.

Cử tri nghiên cứu lý lịch đại biểu trước khi bầu.

Trong kỳ bầu cử này, tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 18 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh. Công tác nhân sự đã được thực hiện nghiêm túc qua 3 vòng hiệp thương, chốt danh sách chính thức gồm 23 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để bầu ra 13 đại biểu; 127 ứng cử viên HĐND tỉnh để bầu 73 đại biểu và 2.446 ứng cử viên HĐND cấp xã để chọn ra 1.469 đại biểu.

Trước đó, vào ngày 13/3, cử tri tại các cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối của tỉnh Cà Mau đã hoàn thành công tác bỏ phiếu sớm.