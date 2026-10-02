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UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Thứ Sáu, 11:32, 02/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (2/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trình bày báo cáo tóm tắt tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho hay, Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gồm 10 chương, 61 điều (giảm 22 điều so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023).

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Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần cầu thị, nghiêm túc, chủ động, khẩn trương của Chính phủ, của cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Xây dựng trong việc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của cơ quan thẩm tra, của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và các văn bản gửi kèm theo; ý kiến của các cơ quan liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn thiện hồ sơ dự án luật có chất lượng, nhiều nội dung mới với tinh thần đổi mới và thể chế hóa kịp thời các văn kiện của Đảng.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng hoan nghênh cơ quan thẩm tra đã tích cực, khẩn trương, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan khác của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị báo cáo thẩm tra, thể hiện rõ quan điểm và bảo đảm chất lượng.

Các quy định trong dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của Hiến pháp, phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Bộ luật Dân sự, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng; đặc biệt là các dự án luật cùng trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai sắp tới.

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Ngọc Vũ/VOV.VN
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