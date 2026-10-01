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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Luật Đất đai phải làm chặt, làm kỹ

Thứ Năm, 15:16, 01/10/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu làm chặt, làm kỹ Luật Đất đai, coi việc hoàn thiện để thông qua tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI là nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu tại phiên khai mạc thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều 1/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp này là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp này dự kiến sẽ thông qua 38 luật, nhiều nghị quyết quan trọng, có khoảng 7 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Để tiếp tục chuẩn bị cho kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình Quốc hội. Các dự án đưa ra thảo luận tại phiên họp này có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quản lý, sử dụng nguồn lực của đất nước. Có 4/5 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến về định hướng tại kỳ họp trước, trong đó dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế, về công tác xây dựng pháp luật.

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Toàn cảnh phiên khai mạc thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Do vậy, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu; phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Trong đó, Luật Đất đai là luật toàn dân, doanh nghiệp rất quan tâm. Lãnh đạo Chính phủ đã có nhiều cuộc làm việc liên quan đến dự thảo luật này.

"Luật Đất đai này chúng ta phải làm chặt, làm kỹ. Do đó, chúng ta phải đặt việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp này là nhiệm vụ hết sức trọng tâm. Trong 38 luật thông qua thì luật nào cũng quan trọng, nhưng Luật Đất đai liên quan tới toàn bộ nền kinh tế, liên quan đến đời sống của người dân", Chủ tịch Quốc hội nói.

Đặc biệt, để sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật ngày 28/9/2026: ngay từ khâu xây dựng phải tính kỹ quy định có khả thi hay không, ai thực hiện, thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu, phải đeo đuổi đến cùng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý; đồng thời phân định rõ dự án đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua, dự án chưa đủ điều kiện phải tiếp tục hoàn thiện. Đồng thời phải chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thẩm tra.

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 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên khai mạc​​​​

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, phải chủ động xử lý ngay những vấn đề cần thiết trước kỳ họp; sau Hội nghị Trung ương 4, các cơ quan khẩn trương rà soát các chủ trương, định hướng mới cần thể chế hóa, đề xuất nhiệm vụ lập pháp và chủ động nghiên cứu chuẩn bị, không để tình trạng gần cuối đến kỳ họp mới gửi hồ sơ sang Quốc hội. Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực phải thống nhất thông tin, cách tiếp cận, phương án xử lý trước khi trình Quốc hội. Đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phải chủ động nhận diện, dự liệu sớm và chuẩn bị đầy đủ căn cứ thông tin, phương án trình thuyết phục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý, nghiêm túc thực hiện chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng chia sẻ áp lực tiến độ, đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan, sẵn sàng bố trí thời gian kể cả ngoài giờ để cùng tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền, trình Quốc hội xem xét, quyết định đúng tiến độ. Tuy nhiên, sự chủ động, linh hoạt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đi cùng với kỷ luật và trách nhiệm của các cơ quan. Đề nghị các cơ quan trình, các cơ quan của Quốc hội bám sát chương trình, kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác định, chủ động chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ trước, không để đến sát thời điểm mới báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chưa kịp tiến độ, chưa hoàn thiện hồ sơ hoặc đề nghị lùi, rút, điều chỉnh nhiều lần", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến xác đáng, đảm bảo nội dung trình Quốc hội phải thật sự chín về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi về thực tiễn để góp phần vào thành công kỳ họp.

Một số hình ảnh tại phiên khai mạc

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Lê Tuyết/VOV
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