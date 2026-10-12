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Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất)

Thứ Hai, 10:55, 12/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (12/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Việc tích hợp khuôn khổ quản lý ngân sách và đầu tư công được kỳ vọng sẽ tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn", cắt giảm thủ tục hành chính trùng lặp và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Trình bày tóm tắt tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết,dự thảo kế thừa các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công còn phù hợp, phát huy hiệu quả, có tác động tích cực; đồng thời tinh chỉnh để phù hợp với tình hình mới và để hợp nhất hai luật.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tóm tắt tờ trình về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Ảnh: Quốc hội

Đó là hợp nhất khuôn khổ quản lý ngân sách nhà nước và đầu tư công, cắt giảm nội dung trùng lặp, chưa đồng bộ, gắn với quản trị rủi ro, tách bạch và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý ngân sách nhà nước. 

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; phân bổ và sử dụng nguồn lực gắn với đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội; xử lý khó khăn, vướng mắc và bổ sung công cụ quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngân sách nhà nước.

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Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Ảnh: Quốc hội

Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn cho biết, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về định hướng xây dựng dự án luật. Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế, Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội hoàn thiện dự án luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết bổ sung dự án luật vào chương trình lập pháp năm 2024. Đến nay, hồ sơ dự án luật đã bảo đảm đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với các nội dung, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản nhất trí với nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý và giải trình của cơ quan soạn thảo.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, hồ sơ trình Quốc hội cần nêu rất rõ các ý kiến băn khoăn; cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý và giải trình chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Uy ban thuong vu quoc hoi cho y kien ve du an luat ngan sach nha nuoc hop nhat hinh anh 3
Tiếp tục Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Ảnh: Quốc hội

Chính phủ cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo sự thống nhất giữa dự thảo luật với các luật chuyên ngành liên quan (như Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp...) và các cơ chế đặc thù phát triển tỉnh, thành phố.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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