Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Phân cấp triệt để, cắt giảm mạnh mẽ điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

Trình bày báo cáo tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 132 điều (giảm 66 điều so với Luật Nhà ở năm 2023); thực hiện phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, 20/21 thủ tục thuộc thẩm quyền trung ương chỉ còn 1 thủ tục là cho thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền Chính phủ. Đồng thời, dự thảo cắt giảm 3/4 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thành phần hồ sơ hành chính và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình tóm tắt về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung định hướng phát triển 4 nhóm nhà ở chính sách, áp dụng tương ứng đối với từng nhóm nhà ở: nhà ở thương mại, nhà cho thuê, nhà công vụ, nhà ở chính sách.

Dự thảo bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, quy định rõ về đối tượng được thuê, hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước và vốn ngoài nhà nước, các yêu cầu đối với dự án và thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi chủ đầu tư, giá cho thuê cũng như công tác quản lý nhà ở cho thuê. Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung mới quy định về nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động ngoài khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Về công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, dự thảo hoàn thiện các chính sách liên quan, bổ sung nội dung thực hiện gắn với tái thiết đô thị; bổ sung hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (BT) nhằm huy động thêm nguồn lực thực hiện các dự án, đồng thời đơn giản hóa thủ tục lựa chọn chủ đầu tư. Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư cũng được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng quản lý vận hành và hạn chế tranh chấp giữa các bên.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định để tháo gỡ khó khăn thực tiễn về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở riêng lẻ cá nhân, cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, tài chính cho phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở, quản lý sử dụng nhà chung cư, giao dịch về nhà ở... nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với các luật mới được ban hành và thực tiễn.

Yêu cầu rà soát kỹ lưỡng các cơ chế chính sách để tránh trục lợi

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát một số nội dung trọng tâm. Trong đó có việc cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú ngắn hạn; thể chế hóa đầy đủ chủ trương hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại các khu vực đô thị, đặc biệt là tại các đô thị lớn; rà soát các quy định về đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; và cân nhắc diễn đạt quy định về quyền sở hữu nhà chung cư bảo đảm phù hợp với định hướng trong Nghị quyết số 21.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Các chính sách ưu đãi nhà ở cho thuê cần được hoàn thiện để chuyển thành ưu đãi cho người thuê nhà, tránh nguy cơ trục lợi chính sách.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị rà soát quy định quản lý nhà ở là tài sản công; đánh giá thận trọng, toàn diện cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn đối với chính sách nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động ngoài khu công nghiệp; làm rõ lý do bỏ tiêu chí xây dựng trên phần diện tích đất thương mại, dịch vụ thuộc khu công nghiệp trong khái niệm nhà lưu trú công nhân.

Bên cạnh đó, cần rà soát quy định về đối tượng mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, cơ chế kiểm soát giá và ngăn chặn tình trạng trục lợi; tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về tài chính phát triển nhà ở và quản lý nhà chung cư chỉ ra trong Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở năm 2023; rà soát điều khoản thi hành, quy định chuyển tiếp, nhất là các nội dung đã được luật hóa tại Nghị quyết số 201.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng tác động của quy định cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích cho thuê hoặc lưu trú. Cần đánh giá thận trọng, toàn diện, làm rõ căn cứ chính trị, cơ sở kiểm soát trong quy hoạch, khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội và mối quan hệ giữa các loại hình nhà ở (nhà ở xã hội, nhà cho thuê, nhà công vụ, nhà lưu trú cho chuyên gia, người lao động ngoài khu công nghiệp, ký túc xá).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh đó, rà soát các vấn đề liên quan đến hình thức và nguồn vốn phát triển nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn nhà nước; các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư; tiếp tục rà soát cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư dự án nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội bảo đảm khả thi trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế; bảo đảm chính sách ưu đãi thực sự hướng tới đối tượng khó khăn về nhà ở, ngăn ngừa nguy cơ trục lợi chính sách.