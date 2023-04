Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề thảo luận nhiều dự án luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đối với 2 dự án: Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng được xem xét về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.

Phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa bế mạc chiều qua, 11/4

Liên quan nội dung trên, báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa diễn ra, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Chính phủ đề nghị bổ sung 10 nội dung, trong đó có trình Quốc hội cho ý kiến các dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ…

“Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến các dự án: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ sang kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Do đó, đề nghị chưa bổ sung vào chương trình” – ông Bùi Văn Cường cho biết.

3 dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV nhưng chưa xem xét thông qua mà đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cho đến nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh UBTVQH sẽ phải báo cáo Quốc hội để xem xét bổ sung vào chương trình. Khi Quốc hội chưa thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh năm 2023 thì chưa đưa vào chương trình kỳ họp thứ 5 để trình Quốc hội tại phiên trù bị. Sau khi Quốc hội quyết định mới báo cáo đưa vào chương trình kỳ họp thì chặt chẽ về mặt pháp lý.

Đồng tình với ý kiến trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải đợi Quốc hội quyết định có đưa vào chương trình hay không và căn cứ thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Quốc phòng - An ninh mới quyết được đưa vào kỳ họp thứ 5 hay kỳ họp thứ 6.

Cũng tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ đề xuất một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào Nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707 cũng được Chính phủ trình xin ý kiến lần này./.