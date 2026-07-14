English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất kế hoạch và đề cương giám sát bảo hiểm xã hội

Thứ Ba, 14:24, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục Phiên họp thứ 4, sáng nay (14/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch và đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026”.

Làm rõ trách nhiệm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, nội dung giám sát tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH). Trong đó, trọng tâm là đánh giá quá trình thể chế hóa chủ trương của Đảng, việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 về tính kịp thời, đầy đủ, đồng bộ và chất lượng.

Uy ban thuong vu quoc hoi thong nhat ke hoach va de cuong giam sat bao hiem xa hoi hinh anh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng tập trung giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bao gồm: công tác tuyên truyền; quản lý, phát triển người tham gia; thu, chi các loại hình BHXH; thanh tra, kiểm tra; cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử và hoạt động đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Thông qua hoạt động này, Đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Về phạm vi giám sát, chuyên đề sẽ xem xét việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội trên phạm vi cả nước trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết ngày 31/12/2026. Việc đánh giá được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn từ năm 2021 đến ngày 30/6/2025: Tập trung vào việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến hết năm 2026: Đánh giá việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các văn bản hướng dẫn.

Đối tượng giám sát gồm Chính phủ; các bộ, ngành liên quan như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giám sát bảo hiểm xã hội phải thực chất, dựa trên số liệu tin cậy

Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, đây là chuyên đề quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và sự bền vững của hệ thống an sinh xã hội. Vì vậy, hoạt động giám sát phải thực chất, dựa trên số liệu tin cậy, chỉ rõ trách nhiệm và đưa ra được những kiến nghị cụ thể, khả thi.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất về định hướng của dự thảo Kế hoạch giám sát và các Đề cương báo cáo; giao Đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện các tài liệu.

Uy ban thuong vu quoc hoi thong nhat ke hoach va de cuong giam sat bao hiem xa hoi hinh anh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Phiên họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giám sát trên phạm vi cả nước từ năm 2021 đến hết ngày 31/12/2026. Tổng hợp đánh giá theo hai giai đoạn: từ năm 2021 đến hết ngày 30/6/2025 theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, và từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Đối với nội dung không thay đổi, có thể đánh giá chung cả hai giai đoạn nhưng phải bảo đảm nhận diện được xu hướng và tác động của chính sách mới; rà soát thống nhất cách xác định đối tượng chịu sự giám sát và các cơ quan có liên quan trong tất cả các tài liệu.

Đồng thời, cần làm rõ phạm vi trách nhiệm báo cáo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan, tổ chức liên quan; phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý quỹ và trách nhiệm của người sử dụng lao động. Việc đánh giá phải bảo đảm tính liên tục trước và sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cập nhật đúng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức của hệ thống bảo hiểm xã hội và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau sắp xếp.

Tập trung vào tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Về nội dung giám sát và các đề cương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, cần tập trung rà soát lại các nội dung và các đề cương của các chủ thể, bảo đảm không dàn trải.

Đoàn giám sát cần lưu ý tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; Quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm xã hội; Cân đối thu - chi trong thời gian ngắn hạn và dài hạn; Vấn đề chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; Cải cách thủ tục hành chính; Kết quả, tồn tại, nguyên nhân, kiến nghị về sửa đổi các luật liên quan đến bảo hiểm xã hội...

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đoàn giám sát rà soát toàn bộ phụ lục, biểu mẫu để thống nhất khái niệm, đơn vị tính, nguồn dữ liệu, phương pháp tính, các mốc chốt số liệu, bảo đảm những số liệu có thể cung cấp, tổng hợp và đối chiếu. Tiếp tục đổi mới phương pháp tích hợp số liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cập nhật các số liệu cũng như khai thác tài liệu liên quan đến lĩnh vực giám sát.

 

Ngọc Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chỉ công trình trọng điểm mới phải thi tuyển kiến trúc
Chỉ công trình trọng điểm mới phải thi tuyển kiến trúc

VOV.VN - Sáng nay (8/7), tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Vấn đề phân cấp quản lý quy chế kiến trúc về cấp xã và lộ trình bỏ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề là những nội dung thu hút nhiều ý kiến thảo luận từ các đại biểu.

Chỉ công trình trọng điểm mới phải thi tuyển kiến trúc

Chỉ công trình trọng điểm mới phải thi tuyển kiến trúc

VOV.VN - Sáng nay (8/7), tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Vấn đề phân cấp quản lý quy chế kiến trúc về cấp xã và lộ trình bỏ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề là những nội dung thu hút nhiều ý kiến thảo luận từ các đại biểu.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào đầu tháng 8
Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào đầu tháng 8

VOV.VN - Chiều 8/7, tại Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026).

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào đầu tháng 8

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào đầu tháng 8

VOV.VN - Chiều 8/7, tại Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026).

Luật Dầu khí sửa đổi phải tạo ra bước đột phá mạnh mẽ
Luật Dầu khí sửa đổi phải tạo ra bước đột phá mạnh mẽ

VOV.VN - Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) hướng tới việc cắt giảm triệt để thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền đi kèm giám sát, đồng thời mở rộng không gian phát triển mới nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số.

Luật Dầu khí sửa đổi phải tạo ra bước đột phá mạnh mẽ

Luật Dầu khí sửa đổi phải tạo ra bước đột phá mạnh mẽ

VOV.VN - Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) hướng tới việc cắt giảm triệt để thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền đi kèm giám sát, đồng thời mở rộng không gian phát triển mới nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội