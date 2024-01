Tại phiên họp, Ủy ban TVQH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, ngay sau phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan họp nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội và rà soát, chỉnh lý dự thảo luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình 4 dự thảo Luật, Nghị quyết

Qua quá trình này, các cơ quan đã tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý kỹ thuật các quy định tại dự thảo Luật để bảo đảm quy định rõ ràng, thống nhất, tránh cách hiểu khác nhau; đồng thời, giải trình một số ý kiến của đại biểu về những chính sách đã có sự thống nhất giữa các cơ quan. Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung tiếp thu, giải trình; góp ý trực tiếp vào dự thảo Luật; nghe thành viên Chính phủ báo cáo làm rõ hơn một số nội dung của dự thảo Luật...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Theo đó, đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý một số vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến xử lý sở hữu chéo, thao túng, chi phối tổ chức tín dụng; Về bảo vệ quyền lợi của khách hàng; Về xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay, tài sản cho thuê tài chính; Về các biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng được can thiệp sớm; Về chấm dứt can thiệp sớm; Về thẩm quyền quyết định cho vay, lãi suất và tài sản bảo đảm của khoản vay đặc biệt; Về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm... Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 15 chương và 210 điều (không thay đổi số điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội vào ngày 15/01/2024).

Trong sáng nay, Ủy ban TVQH tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đa số ý kiến đồng tình với việc thực hiện cơ chế này và đề nghị lựa chọn phương án 2 trong dự thảo. Do đó, Uỷ ban TVQH chọn phương án 2 để thể hiện trong nghị quyết. Tuy nhiên, việc chọn huyện để thực hiện thí điểm nên giao cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để lựa chọn không quá 02 huyện mỗi tỉnh để thực hiện thí điểm.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban TVQH tiếp thu, giải trình việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.