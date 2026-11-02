English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vai trò người đứng đầu thể hiện ở những việc làm thiết thực từ cơ sở

Thứ Hai, 06:00, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ trương, nghị quyết của Đảng chỉ đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp thực tiễn. Trong đó, vai trò tiên phong, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ là yếu tố quan trọng tạo chuyển biến từ cơ sở.

Từ một bãi tắm đồng tự phát của người dân mỗi khi mùa nước nổi về, năm nay, với sự định hướng của Chi bộ ấp Giồng Bàng và sự đồng thuận của người dân, điểm đến này được tổ chức bài bản hơn, từng bước trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm của địa phương. Qua đó, mùa nước nổi không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản mà còn mở thêm hướng sinh kế, tạo niềm vui cho người dân và thu hút du khách đến với vùng biên.

“Trước đây, cũng có 1-2 người vào đây cùng làm, nhưng hiện họ đã chuyển đi nơi khác. Vì đã có sẵn địa điểm nên chúng tôi tiếp tục duy trì hoạt động, không muốn bỏ phí, đồng thời tạo thêm không khí vui vẻ cho người dân và du khách trong mùa nước nổi", ông Lê Văn Lóc, ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.

vai tro nguoi dung dau the hien o nhung viec lam thiet thuc tu co so hinh anh 1
Trữ cá mùa nước nổi

Từ những hoạt động ban đầu, mô hình du lịch mùa nước nổi ở ấp Giồng Bàng đang từng bước được hoàn thiện, từ kết nối với các công ty du lịch đến đầu tư thêm bè nổi, nâng chất lượng phục vụ du khách. Đằng sau cách làm này là sự chủ động của chi bộ trong vận động, tập hợp người dân cùng tham gia, biến lợi thế tự nhiên thành sản phẩm du lịch, tạo thêm nguồn thu tại chỗ.

“Để thực hiện các mô hình như mô hình trữ cá mùa lũ, mô hình trải nghiệm mùa nước nổi có hiệu quả và thành công, mang lại kinh tế cho người dân, Chi bộ và Văn phòng ấp đã triển khai đến từng đảng viên. Đồng thời, tuyên truyền trong hệ thống tổ chức Đảng, qua các nhóm Zalo, Facebook để quảng bá hình ảnh, giúp du khách biết đến điểm du lịch, đến trải nghiệm, tham quan. Từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân tham gia mô hình", ông Thiều Công Dân, Bí thư Chi bộ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Điều đáng chú ý, cách làm du lịch mùa nước nổi không dừng lại ở một mô hình hay một địa bàn. Qua quá trình sắp xếp, điều động cán bộ, những kinh nghiệm thực tiễn tiếp tục được kế thừa và phát triển theo hướng mới. Tại ấp 2, xã Thường Phước, người Bí thư chi bộ từng gắn bó với mô hình này tiếp tục tìm tòi, đổi mới cách tổ chức, nâng chất lượng phục vụ và chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan để hoạt động du lịch được triển khai an toàn, hiệu quả.

vai tro nguoi dung dau the hien o nhung viec lam thiet thuc tu co so hinh anh 2
Tắm đồng mùa nước nổi

“Năm ngoái, chỉ có một đơn vị thực hiện nên cách làm còn mang tính chủ quan. Năm nay, khi có nhiều ấp cùng tham gia, chúng tôi phải chuẩn bị chu đáo, bài bản hơn để phục vụ du khách tốt hơn. Trước khi triển khai, chúng tôi đều xin ý kiến lãnh đạo, Thường trực Đảng ủy, UBND xã, Trung tâm Cung ứng công, Phòng Văn hóa và các đơn vị liên quan để được tư vấn, hỗ trợ. Đặc biệt, đây là khu vực giáp biên giới nên việc đón khách không thể thực hiện nếu thiếu sự phối hợp của Đảng ủy, UBND xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước", theo ông Trần Bình, Bí thư Chi bộ ấp 2, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

Từ thực tiễn triển khai mô hình có thể thấy, vai trò người đứng đầu chi bộ không chỉ thể hiện ở việc quán triệt, triển khai nghị quyết mà còn ở khả năng tổ chức thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn và quy tụ sức dân. Đặc biệt, tinh thần dám nghĩ, dám làm phải bắt đầu từ sự nêu gương, dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây cũng là những yêu cầu được nhấn mạnh trong Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

“Về dám nghĩ, dám làm, trước tiên phải là vai trò nêu gương; mình là Bí thư chi bộ thì mình phải nêu gương, từ đó chi ủy thấy được vai trò nêu gương. Những gì khó nhất mình đương đầu, từ đó sẽ có cách làm, thuyết phục và người ta sẽ làm theo. Lãnh đạo dám nghĩ, dám làm thì những người khác mới dám làm. Mình chỉ nói trên mặt giấy tờ, không đưa nghị quyết vào cuộc sống thì không được. Và mùa nước nổi năm nay là năm đầu tiên hoạt động hiệu quả; từ đó nghị quyết đã tạo ra lòng tin", ông Trần Bình, Bí thư Chi bộ ấp 2, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm.

Không chỉ trong phát triển kinh tế, tinh thần chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ còn được thể hiện qua những việc làm gần dân, sát dân. Tại Khu phố 4, phường Hồng Ngự, Bí thư chi bộ cùng đảng viên đang tích cực tham gia chiến dịch 100 ngày đêm, hỗ trợ người dân tích hợp giấy tờ, thông tin vào tài khoản định danh điện tử VNeID. Thay vì chỉ tuyên truyền, vận động, cán bộ cơ sở trực tiếp đến từng hộ, hướng dẫn từng người thực hiện, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các tiện ích số.

vai tro nguoi dung dau the hien o nhung viec lam thiet thuc tu co so hinh anh 3
Du khách trải nghiệm mùa nước nổi

“Dám nghĩ, dám làm thì khi triển khai một số nghị quyết sẽ sát dân, gần dân; mình trực tiếp xuống dân, giải thích cho từng hộ dân nắm về nghị quyết. Giống như các chính sách xã hội, Đề án 06, bắt buộc phải đi xuống từng người dân để triển khai cho dân nắm được. Từ đó chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu tại cơ sở", ông Lâm Ngọc Thắng, Bí thư Chi bộ Khu phố 4, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nói.

Từ phát triển du lịch mùa nước nổi đến hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, mỗi cách làm tuy khác nhau nhưng đều có điểm chung là sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần nêu gương của cán bộ cơ sở. Thực tiễn cho thấy, khi người đứng đầu chi bộ sâu sát với dân, dám nghĩ, dám làm và biết khơi dậy sự đồng thuận trong nhân dân, những chủ trương của Đảng sẽ được cụ thể hóa bằng kết quả thiết thực. Đây cũng là cách củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

khoa-hoc.jpg

Rõ cơ chế bảo vệ, tiếp sức cho người dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Đảng quyết định đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với cơ chế "bảo vệ song song" được xem là chìa khóa then chốt để khơi thông sức sáng tạo của nhân tài mà vẫn giữ vững kỷ cương.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghị quyết số 24-NQ/TW - Điểm tựa cho tinh thần dám nghĩ, dám làm
Nghị quyết số 24-NQ/TW - Điểm tựa cho tinh thần dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Nghị quyết 24 không chỉ lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, mà quan trọng hơn là thiết lập hành lang pháp lý đủ vững chắc để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Nghị quyết số 24-NQ/TW - Điểm tựa cho tinh thần dám nghĩ, dám làm

Nghị quyết số 24-NQ/TW - Điểm tựa cho tinh thần dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Nghị quyết 24 không chỉ lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, mà quan trọng hơn là thiết lập hành lang pháp lý đủ vững chắc để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Gỡ rào cản "sợ sai”, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ cán bộ
Gỡ rào cản "sợ sai”, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ cán bộ

VOV.VN - Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 07-CT/TW cùng đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh việc chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, cũng cần tạo môi trường để cán bộ mạnh dạn hành động vì lợi ích chung.

Gỡ rào cản "sợ sai”, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ cán bộ

Gỡ rào cản "sợ sai”, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ cán bộ

VOV.VN - Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 07-CT/TW cùng đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh việc chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, cũng cần tạo môi trường để cán bộ mạnh dạn hành động vì lợi ích chung.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội