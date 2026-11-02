Vai trò người đứng đầu thể hiện ở những việc làm thiết thực từ cơ sở

Từ một bãi tắm đồng tự phát của người dân mỗi khi mùa nước nổi về, năm nay, với sự định hướng của Chi bộ ấp Giồng Bàng và sự đồng thuận của người dân, điểm đến này được tổ chức bài bản hơn, từng bước trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm của địa phương. Qua đó, mùa nước nổi không chỉ mang lại nguồn lợi thủy sản mà còn mở thêm hướng sinh kế, tạo niềm vui cho người dân và thu hút du khách đến với vùng biên.

“Trước đây, cũng có 1-2 người vào đây cùng làm, nhưng hiện họ đã chuyển đi nơi khác. Vì đã có sẵn địa điểm nên chúng tôi tiếp tục duy trì hoạt động, không muốn bỏ phí, đồng thời tạo thêm không khí vui vẻ cho người dân và du khách trong mùa nước nổi", ông Lê Văn Lóc, ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.

Trữ cá mùa nước nổi

Từ những hoạt động ban đầu, mô hình du lịch mùa nước nổi ở ấp Giồng Bàng đang từng bước được hoàn thiện, từ kết nối với các công ty du lịch đến đầu tư thêm bè nổi, nâng chất lượng phục vụ du khách. Đằng sau cách làm này là sự chủ động của chi bộ trong vận động, tập hợp người dân cùng tham gia, biến lợi thế tự nhiên thành sản phẩm du lịch, tạo thêm nguồn thu tại chỗ.

“Để thực hiện các mô hình như mô hình trữ cá mùa lũ, mô hình trải nghiệm mùa nước nổi có hiệu quả và thành công, mang lại kinh tế cho người dân, Chi bộ và Văn phòng ấp đã triển khai đến từng đảng viên. Đồng thời, tuyên truyền trong hệ thống tổ chức Đảng, qua các nhóm Zalo, Facebook để quảng bá hình ảnh, giúp du khách biết đến điểm du lịch, đến trải nghiệm, tham quan. Từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân tham gia mô hình", ông Thiều Công Dân, Bí thư Chi bộ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Điều đáng chú ý, cách làm du lịch mùa nước nổi không dừng lại ở một mô hình hay một địa bàn. Qua quá trình sắp xếp, điều động cán bộ, những kinh nghiệm thực tiễn tiếp tục được kế thừa và phát triển theo hướng mới. Tại ấp 2, xã Thường Phước, người Bí thư chi bộ từng gắn bó với mô hình này tiếp tục tìm tòi, đổi mới cách tổ chức, nâng chất lượng phục vụ và chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan để hoạt động du lịch được triển khai an toàn, hiệu quả.

Tắm đồng mùa nước nổi

“Năm ngoái, chỉ có một đơn vị thực hiện nên cách làm còn mang tính chủ quan. Năm nay, khi có nhiều ấp cùng tham gia, chúng tôi phải chuẩn bị chu đáo, bài bản hơn để phục vụ du khách tốt hơn. Trước khi triển khai, chúng tôi đều xin ý kiến lãnh đạo, Thường trực Đảng ủy, UBND xã, Trung tâm Cung ứng công, Phòng Văn hóa và các đơn vị liên quan để được tư vấn, hỗ trợ. Đặc biệt, đây là khu vực giáp biên giới nên việc đón khách không thể thực hiện nếu thiếu sự phối hợp của Đảng ủy, UBND xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước", theo ông Trần Bình, Bí thư Chi bộ ấp 2, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

Từ thực tiễn triển khai mô hình có thể thấy, vai trò người đứng đầu chi bộ không chỉ thể hiện ở việc quán triệt, triển khai nghị quyết mà còn ở khả năng tổ chức thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn và quy tụ sức dân. Đặc biệt, tinh thần dám nghĩ, dám làm phải bắt đầu từ sự nêu gương, dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây cũng là những yêu cầu được nhấn mạnh trong Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

“Về dám nghĩ, dám làm, trước tiên phải là vai trò nêu gương; mình là Bí thư chi bộ thì mình phải nêu gương, từ đó chi ủy thấy được vai trò nêu gương. Những gì khó nhất mình đương đầu, từ đó sẽ có cách làm, thuyết phục và người ta sẽ làm theo. Lãnh đạo dám nghĩ, dám làm thì những người khác mới dám làm. Mình chỉ nói trên mặt giấy tờ, không đưa nghị quyết vào cuộc sống thì không được. Và mùa nước nổi năm nay là năm đầu tiên hoạt động hiệu quả; từ đó nghị quyết đã tạo ra lòng tin", ông Trần Bình, Bí thư Chi bộ ấp 2, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm.

Không chỉ trong phát triển kinh tế, tinh thần chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ còn được thể hiện qua những việc làm gần dân, sát dân. Tại Khu phố 4, phường Hồng Ngự, Bí thư chi bộ cùng đảng viên đang tích cực tham gia chiến dịch 100 ngày đêm, hỗ trợ người dân tích hợp giấy tờ, thông tin vào tài khoản định danh điện tử VNeID. Thay vì chỉ tuyên truyền, vận động, cán bộ cơ sở trực tiếp đến từng hộ, hướng dẫn từng người thực hiện, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các tiện ích số.

Du khách trải nghiệm mùa nước nổi

“Dám nghĩ, dám làm thì khi triển khai một số nghị quyết sẽ sát dân, gần dân; mình trực tiếp xuống dân, giải thích cho từng hộ dân nắm về nghị quyết. Giống như các chính sách xã hội, Đề án 06, bắt buộc phải đi xuống từng người dân để triển khai cho dân nắm được. Từ đó chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu tại cơ sở", ông Lâm Ngọc Thắng, Bí thư Chi bộ Khu phố 4, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nói.

Từ phát triển du lịch mùa nước nổi đến hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, mỗi cách làm tuy khác nhau nhưng đều có điểm chung là sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần nêu gương của cán bộ cơ sở. Thực tiễn cho thấy, khi người đứng đầu chi bộ sâu sát với dân, dám nghĩ, dám làm và biết khơi dậy sự đồng thuận trong nhân dân, những chủ trương của Đảng sẽ được cụ thể hóa bằng kết quả thiết thực. Đây cũng là cách củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.