Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để kiến tạo Việt Nam phát triển bền vững

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam

Trong bài viết: “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngày 19/5/2026, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt.

Đại hội XIV của Đảng đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã mở ra một chương mới... Hệ thống chính trị đang từng bước vận hành theo mô hình tổ chức mới, tinh gọn hơn, thông suốt hơn, đòi hỏi hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao hơn, gắn bó mật thiết hơn với nhân dân và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

“Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, mà còn là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Ở Người, độc lập dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân, với chủ nghĩa xã hội…

Tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Sinh thời, Người luôn nhấn mạnh, độc lập dân tộc phải gắn với tự lực, tự cường; phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác quốc tế; phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”.

TS Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phân tích, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “độc lập, tự chủ gắn với hợp tác quốc tế” thì phương pháp “dĩ bất biến ứng vạn biến” luôn là nền tảng và kim chỉ nam. “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là cái “bất biến”, bất di bất dịch.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, việc vận dụng trước hết phải là sự kiên định tuyệt đối về chủ quyền và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên, chúng ta không chọn bên, mà chọn lẽ phải. Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về “Làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”, Việt Nam không tham gia liên minh quân sự hay đứng về phe này chống phe kia, mà luôn kiên định độc lập, hòa bình, ổn định và lợi ích của nhân dân Việt Nam.

Điều quan trọng là luôn tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Độc lập không chỉ là biên giới lãnh thổ, mà còn là độc lập về đường lối lãnh đạo, chỉ đạo, tất cả vì mục tiêu và con đường mà Người và Đảng ta đã vạch ra. Để độc lập về chính trị, phải tự chủ về kinh tế. Việt Nam cần đột phá trong công nghiệp quốc phòng, công nghệ lõi và an ninh năng lượng.

Một nền kinh tế mạnh và tự chủ là nền tảng để tiếng nói của chúng ta có trọng lượng hơn trên bàn đàm phán quốc tế. Hợp tác quốc tế trên tinh thần “tương trợ hữu ái” và chân lý đúng đắn của thời đại. Chúng ta hợp tác nhưng không “hòa tan”, tiếp thu tinh hoa nhân loại nhưng phải trên nền tảng bản sắc chính trị và định hướng xã hội chủ nghĩa của mình. Đồng thời, thay vì chọn một điểm tựa duy nhất, Việt Nam tạo ra một mạng lưới lợi ích đan xen với tất cả các nước lớn. Khi lợi ích của các đối tác gắn chặt với sự ổn định và phát triển của Việt Nam, đó chính là cái “khiên” bảo vệ chủ quyền hữu hiệu nhất, TS Lê Trung Kiên phân tích

Kiến tạo thể chế và quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới

Theo TS Lê Trung Kiên, tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại không chỉ là một chiến lược giúp dân tộc ta giành độc lập trong quá khứ, mà còn là “kim chỉ nam” cho công cuộc kiến tạo thể chế và quản trị quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội III của Đảng.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh thời đại chính là lý luận tinh hoa của thời đại, những trào lưu tiến bộ, tri thức khoa học và các giá trị nhân văn của nhân loại. Vận dụng tư tưởng này, chúng ta không thể xây dựng pháp luật theo kiểu “đóng cửa” hay dập khuôn máy móc theo nước ngoài. Sức mạnh thời đại hôm nay chính là hệ thống luật pháp quốc tế, các định chế thương mại (WTO, EVFTA, CPTPP).

Việc hoàn thiện pháp luật của Nhà nước Việt Nam phải là quá trình chủ động nội luật hóa các chuẩn mực quốc tế để bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, tạo ra một hành lang pháp lý minh bạch, tương thích toàn cầu. Tuy nhiên, “gốc” vẫn là thực tiễn Việt Nam, pháp luật phải vừa mang tính hiện đại của thế giới, vừa giữ được hồn cốt, đạo đức và đặc điểm chính trị - xã hội của Việt Nam để không bị “hòa tan” về mặt pháp lý.

Đồng thời, đi đôi với việc hoàn thiện pháp luật thì phải hoàn thiện về thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lấy lợi ích của đại đa số nhân dân lao động làm mục tiêu. Sức mạnh dân tộc ở đây là sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân.

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, tư tưởng “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay.

Theo TS Lê Trung Kiên, tư tưởng của Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Đây là sức mạnh dân tộc tối thượng, là khối đại đoàn kết toàn dân. Do đó, phát huy sức mạnh dân tộc là phát huy tối đa quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân vào quản trị quốc gia thông qua phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Đồng thời, phát huy sức mạnh thời đại là phát huy khả năng quản trị số, Chính phủ điện tử và những mô hình quản lý công hiện đại, tinh gọn trên thế giới. Việc kết hợp ở đây là dùng công nghệ và phương thức quản trị tiên tiến của nhân loại để phục vụ người dân tốt hơn, làm cho bộ máy Nhà nước thực sự trở thành "công bộc" như lời dạy của Người.