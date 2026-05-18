Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh sự tồn tại của các thành phần kinh tế, với nhiều hình thức sở hữu, trong đó kinh tế tư nhân là một đặc điểm tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đánh dấu bước đột phá, hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đảng chủ trương xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nhân tư nhân phát triển, sáng tạo, đóng góp lớn vào GDP và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân là một hệ thống quan điểm mang tính thực tiễn cao, thể hiện sự linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng của Người trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Ngay từ những ngày đầu lập quốc, Người đã xác định kinh tế tư nhân là một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân.

Ông Mai Xuân Hạp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cho rằng, từ thực tiễn phát triển kinh tế hiện nay, kinh tế tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Hiện nay, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, được tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm; tạo dựng, củng cố niềm tin giữa Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nhiệp và doanh nhân; bảo đảm kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác.

Ông Mai Xuân Hạp tâm đắc với chủ trương học tập tư tưởng của Bác về kinh tế tư nhân: “Tư tưởng của Bác về phát triển kinh tế tư nhân đã xuyên suốt từ ngày thành lập nước cho đến giai đoạn hiện nay. Từng thời kỳ thì vai trò của kinh tế tư nhân thể hiện từng mức độ khác nhau. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, kinh tế tư nhân trở thành động lực mạnh mẽ để phát triển nền kinh tế của đất nước. Điều đó thể hiện thông qua tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, việc duy trì nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu lịch sử. Người không chủ trương xóa bỏ ngay lập tức kinh tế tư nhân mà ngược lại, khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân. Người ủng hộ những nhà tư sản dân tộc yêu nước, khuyến khích họ bỏ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh để “ích quốc lợi dân”. Bác nhìn nhận kinh tế tư nhân qua các góc độ nhân văn như tạo điều kiện cho người dân có công ăn việc làm, giảm bớt gánh nặng cho nhà nước; khai thác nguồn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của các cá nhân để tăng cường lực lượng sản xuất cho quốc gia. Trong giai đoạn chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi các nhà điền chủ và tư sản đóng góp tài lực, vật lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong chính sách “Công tư danh lợi”, Người nhấn mạnh việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích của nhà nước (Công) và lợi ích của cá nhân (Tư). Dù khuyến khích phát triển, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh vai trò điều tiết của Nhà nước để đảm bảo nền kinh tế đi đúng quỹ đạo, dùng luật pháp để hướng dẫn kinh tế tư nhân hoạt động lành mạnh, tránh đầu cơ tích trữ hay lũng đoạn thị trường.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh có gần 900 hợp tác xã với hơn 226 ngàn thành viên. Thực tế ở Quảng Trị cho thấy: Kinh tế tư nhân, hợp tác xã thực sự là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao sản xuất, thu nhập cho thành viên:

“Trong 40 năm đổi mới đã công nhận kinh tế nhiều thành phần, công nhận kinh tế tư nhân và coi kinh tế tư nhân là động lực phát triển. Đảng và Nhà nước cũng đã có những cuộc tổng kết 40 năm đổi mới, nhưng kết quả đạt được về kinh tế, xã hội rất rõ ràng. Hiện nay kinh tế tư nhân vẫn được khuyến khích phát triển và Nghị quyết 68 thể hiện rõ. Tư tưởng của Bác về kinh tế tập thể hợp tác xã cũng vận động các thành phần tham gia vào hợp tác xã, hợp vốn hợp sức để tạo sự cạnh tranh. Cạnh tranh không còn là giữa các vùng, khu vực mà cạnh tranh thị trưởng cả trên thế giới”, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị nói.

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, có vai trò tạo sức bật và diện mạo mới cho tỉnh. Văn kiện Đại hội cũng đề ra các giải pháp, phát huy đầy đủ vai trò, chức năng của các thành phần kinh tế; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút nguồn lực. Tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn; phát huy vai trò của kinh tế tập thể, khuyến khích các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm tiếp cận công bằng về đất đai, vốn, thông tin, dịch vụ công.

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế tỉnh Quảng Trị. Tỉnh phấn đấu có 14.750 doanh nghiệp hoạt động trong tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 55-58% GRDP, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách.

Theo ông Trần Vũ Khiêm, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sẽ khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân. “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án lĩnh vực trọng điểm, có quy mô lớn và tác động liên vùng làm đòn bẩy để thu hút đầu tư tư nhân; Phát huy vai trò của kinh tế tư nhân với vị thế là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, coi đây là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư, ưu đãi doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận về vốn, nhân lực, đất đai và công nghệ”.

Cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn mang tính định hướng lâu dài. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị tiếp tục cụ thể hóa tinh thần đó trong giai đoạn phát triển mới.