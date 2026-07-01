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Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy đổi mới

Thứ Tư, 18:12, 01/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (1/7), tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo và chủ trì Hội thảo “Định hướng hoàn thiện thể chế pháp luật về đất đai, sửa đổi Luật Đất đai hướng đến mục tiêu giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới”.

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật phải xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn

Hội thảo đã tập trung trao đổi, làm rõ một số nhóm vấn đề lớn về: kết quả thi hành pháp luật về đất đai; phân tích đầy đủ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, cả từ góc độ chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện; đề xuất đổi mới công tác quy hoạch sử dụng đất, quy định về phân loại đất, chế độ sử dụng đất; đề xuất hoàn thiện quy định về thu hồi đất vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đề xuất hoàn thiện các cơ chế về tài chính đất đai, định giá đất, phát triển thị trường quyền sử dụng đất; đổi mới các quy định về giao đất, cho thuê đất, đấu thầu, đấu giá, thỏa thuận về quyền sử đụng dất; các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lý đất đai, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

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Tại Hội thảo, các đại biểu thống nhất cao về việc hoàn thiện thể chế pháp luật về đất đai cần hướng tới xây dựng một nền quản trị đất đai hiện đại, đồng bộ, công khai, minh bạch, hiệu quả, xóa bỏ rào cản gia nhập thị trường và giảm thiểu sự can thiệp hành chính về đất đai, xóa bỏ các rào cản hành chính, cơ chế “xin - cho” trong tiếp cận đất đai, bảo đảm quản lý thống nhất, vận hành thông suốt trên nền tảng số, dữ liệu số và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật phải xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất; bảo đảm mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực đất đai, được khai thác, phân bổ và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch.

Đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

Để tạo sự đột phá trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hoàn thiện thể chế về đất đai, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan lần này cần được tiếp cận với tư duy thực sự đổi mới, thực sự đột phá.

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Đó là đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước; Quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục làm rõ vai trò của Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu; khơi thông nguồn lực đất đai nhưng không buông lỏng quản lý; thúc đẩy phát triển nhưng không để thất thoát, lãnh phí, gia tăng bất bình đẳng hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; Chuyển từ tư duy “Chính phủ quản lý” sang “Chính phủ kiến tạo phát triển”; việc hoàn thiện thể chế không phải chỉ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện có mà còn phải mở đường cho những cái mới, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển; Chuyển từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người dân sau thu hồi đất”.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng thời, chuẩn bị tốt chất lượng dự án Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, với vai trò là cơ quan chủ trì thẩm tra, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội có liên quan, nghiên cứu đầy đủ, khách quan các ý kiến được nêu tại Hội thảo; tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan rà soát toàn diện các chính sách lớn, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, nhất là các quan điểm, mục tiêu lớn, mang tính đột phá về tư duy quản lý đất đai trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với vai trò là Cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Vân Hồng/VOV1
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