Sửa Luật Đất đai không phát sinh thêm khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Thứ Ba, 16:42, 26/05/2026
VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, đối với việc sửa đổi Luật Đất đai, phải bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Sáng 26/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc sơ kết Nghị quyết số 18 và sửa đổi Luật Đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, được Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Phó Thủ tướng nêu rõ, việc sơ kết Nghị quyết số 18 và sửa đổi Luật Đất đai lần này phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và giải quyết hiệu quả những vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn.

Về nội dung sơ kết Nghị quyết số 18, Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; xác định rõ các nội dung cần kế thừa, sửa đổi hoặc bổ sung để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo, đồng thời bảo đảm đồng bộ với các nghị quyết chiến lược do Bộ Chính trị ban hành về phát triển kinh tế.

Đối với việc sửa đổi Luật Đất đai, phải bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian giải quyết thủ tục phải được rút ngắn, theo hướng nhanh hơn, gọn hơn và hiệu quả hơn.

Đồng thời, cần tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phục vụ phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai - tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý.

Đối với quy trình sửa đổi Luật Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cần sớm hoàn thiện dự thảo, chuẩn bị đồng bộ các nghị định, thông tư hướng dẫn để khi luật có hiệu lực có thể triển khai ngay.

Đảng ủy Bộ NN&MT đã có văn bản gửi Đảng ủy Chính phủ đề xuất điều chỉnh Chương trình công tác năm 2026 theo hướng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng để điều chỉnh chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Bộ NN&MT cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các thành ủy, tỉnh ủy về nội dung sơ kết Nghị quyết số 18 và quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai; đồng thời dự kiến tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến Đảng ủy các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành để hoàn thiện các đề án liên quan.

Đối với sửa đổi Luật Đất đai, Bộ NN&MT đã có công văn đề xuất bổ sung Dự án "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai" vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ đã hoàn thiện và trình Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026.

Bộ NN&MT cũng thành lập Tổ soạn thảo dự án Luật với sự tham gia của các bộ, ngành và một số địa phương có liên quan; có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Trong thời gian tới, Bộ NN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ đề nghị bổ sung dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026; đồng thời xây dựng chính sách, định hướng sửa đổi luật và tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các nội dung sửa đổi.

Chưa sửa Luật Đất đai 2024 ở Kỳ họp thứ 10 để giữ ổn định, đồng bộ

VOV.VN - Tại họp báo về chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Kinh tế cho biết việc chưa sửa toàn diện Luật Đất đai 2024 là quyết định thận trọng. Bước đi này nhằm bảo đảm tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong giai đoạn tái cơ cấu bộ máy, hoàn thiện thể chế, hướng tới tăng trưởng bền vững.

PV/VOV.VN
Tag: luật đất đai sửa đổi luật đất đai nghị quyết 18 Chính phủ sử dụng đất đất đai hoàn thiện thể chế
Phó Thủ tướng: Năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

VOV.VN - Sáng 6/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với đại diện các Bộ, ngành, địa phương về thực hiện Chỉ thị số 05 về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để vốn, đất đai, dự án, cơ hội bị ách tắc

VOV.VN - Làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cần tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Cần Thơ: “Tuần cuối tháng nghe dân nói” gỡ vướng đất đai

VOV.VN - Ngày 27/1, Đảng ủy xã Tân Hòa (thành phố Cần Thơ) tổ chức mô hình “Tuần cuối tháng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” với nhân dân các ấp 5, 6, 7. Ông Lê Hoàng Xuyên - Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Công Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa chủ trì, cùng sự tham dự của các ngành chuyên môn

