Việt Nam-Ấn Độ trước bước ngoặt mới từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo động lực chiến lược mới, mở ra giai đoạn phát triển sâu sắc và thực chất hơn cho quan hệ song phương.

Nhìn lại một thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam – Ấn Độ được đánh giá là một trong những mô hình hợp tác ổn định và tích cực tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Từ nền tảng hữu nghị truyền thống, quan hệ hai nước không ngừng được nâng tầm, mở rộng cả về phạm vi lẫn chiều sâu hợp tác.

Theo Giáo sư Reena Marwah thuộc Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, yếu tố cốt lõi làm nên sức bền của quan hệ song phương chính là sự tin cậy chính trị: “Chúng tôi rất vui mừng khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Điều này xuất phát từ sự tin cậy chính trị sâu sắc giữa hai nước, vốn đã tồn tại từ thời các thế hệ đi trước. Vì vậy, theo tôi không có bất kỳ ‘gợn mây’ nào trong mối quan hệ của chúng ta”.

Trên nền tảng đó, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có sự chuyển mình rõ nét. Nếu trước đây, các hợp tác chủ yếu tập trung vào công nghệ thông tin và an ninh mạng, thì đến nay, hợp tác đã lan tỏa sang hầu hết các lĩnh vực, từ quốc phòng, năng lượng, viễn thông, hàng hải cho tới đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và chuyển đổi số. Đây là bước chuyển từ hợp tác đơn lẻ sang một hệ sinh thái liên kết chiến lược đa tầng, ngày càng chặt chẽ hơn.

Không chỉ dừng lại ở khuôn khổ song phương, Việt Nam và Ấn Độ đang nổi lên như những đối tác có vai trò ngày càng quan trọng trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Anmol Mukhia của Đại học Nam Á cho rằng, sự kết hợp giữa đường lối “ngoại giao cây tre” linh hoạt của Việt Nam và tư duy đối thoại đa phương của Ấn Độ chính là động lực quan trọng giúp quan hệ hai nước duy trì đà phát triển ổn định.

“Việt Nam theo đuổi đường lối ‘ngoại giao cây tre’. Điều này nghĩa là gốc rễ phải vững chắc nhưng cành nhánh cần linh hoạt, tức là tăng cường kết nối. Về phía Ấn Độ, nước này cũng tin tưởng vào đối thoại đa phương, tức là mở rộng kết nối. Đây là một tín hiệu rất tích cực”, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Anmol Mukhia nhận định.

Theo ông Mukhia, Việt Nam hiện là một trong những đối tác then chốt trong Chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ, đồng thời đóng vai trò cầu nối chiến lược giữa Nam Á và Đông Nam Á: “Khi đề cập đến chính khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đây là một chủ đề khá rộng và mang tính thời sự; tuy nhiên, thật thú vị khi nhận thấy cả Việt Nam và Ấn Độ đều thấu hiểu cách thức hợp tác dựa trên các nguyên tắc về tính bao trùm, sự cởi mở, cũng như việc đề cao vai trò trung tâm của ASEAN như một yếu tố vô cùng quan trọng. Ấn Độ tin tưởng Việt Nam; chính vì thế, Việt Nam được coi là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trong khuôn khổ Chính sách Hành động hướng Đông. Về phía Việt Nam, Ấn Độ cũng được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Các học giả Ấn Độ nhận định, sự hội tụ lợi ích giữa hai nước ngày càng rõ nét, đặc biệt trong các vấn đề như tự do hàng hải, an ninh chuỗi cung ứng, hợp tác đa phương và kết nối liên khu vực. Đây chính là nền tảng để Việt Nam và Ấn Độ tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực và quốc tế, nhất là khi cả hai đều theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đề cao luật pháp quốc tế và hợp tác bao trùm.

Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, các chuyên gia cũng thẳng thắn chỉ ra rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Mặc dù kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 16 tỷ USD, con số này vẫn còn khiêm tốn so với quy mô và dư địa phát triển của hai nền kinh tế.

Vì vậy, giáo sư Reena Marwah và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Anmol Mukhia kỳ vọng chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo ra những bước đột phá mới.

“Chúng tôi đang hết sức mong chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Ấn Độ. Đặc biệt, đây là một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau khi Quốc hội kiện toàn bộ máy mới. Chính điều này đã nói lên rất nhiều về tầm quan trọng mà lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ với Ấn Độ. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước”, giáo sư Reena Marwah cho biết.

Còn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Anmol Mukhia cho hay: “Tôi tin rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ lần này của lãnh đạo Việt Nam, những khía cạnh hợp tác cụ thể sẽ được làm rõ, từ những lĩnh vực chiến lược đã có sự hợp tác sâu rộng từ trước đến nay, cho đến những tiềm năng mới chưa được khai thác. Điều đó chắc chắn sẽ luôn mang lại những lợi ích thiết thực trong thời gian tới.”

Với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, sự bổ trợ lẫn nhau về kinh tế – công nghệ cùng tầm nhìn chiến lược chung, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang đứng trước cơ hội bước sang một giai đoạn phát triển mới. Ở đó, hợp tác không chỉ mở rộng về quy mô mà còn đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững hơn. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Ấn Độ vì thế không chỉ tạo cú hích mạnh mẽ cho quan hệ song phương, mà còn góp phần nâng cao vai trò của hai quốc gia như những trụ cột quan trọng trong cấu trúc khu vực và toàn cầu đang tái định hình.