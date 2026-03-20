Việt Nam - Ấn Độ trao đổi nhiều nội dung hợp tác về dân tộc và tôn giáo

Thứ Sáu, 19:30, 20/03/2026
VOV.VN - Nhiều nội dung hợp tác song phương liên quan tới dân tộc và tôn giáo sẽ được Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy triển khai trong thời gian tới. Đây là kết quả của các cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung với các bộ ngành của Ấn Độ trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 17-19/3.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju và hội đàm song phương với Bộ trưởng Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ Jual Oram tại thủ đô New Delhi.

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng bảo đảm bình đẳng cho mọi người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi lời cảm ơn Chính phủ Ấn Độ, đặc biệt là lãnh đạo hai bộ liên quan đã tạo điều kiện để xá lợi Đức Phật được tôn trí, trưng bày tại Việt Nam; góp phần làm nên thành công của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung làm việc với Bộ trưởng Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng về quản lý và phát huy sự đa dạng về dân tộc, văn hóa và cộng đồng; khẳng định Việt Nam coi vấn đề đại đoàn kết dân tộc, trong đó vấn đề dân tộc thiểu số bản địa, là vấn đề chiến lược sống còn. Chính vì thế, ổn định và chăm lo đời sống cho các tôn giáo, dân tộc thiểu số là nền tảng quan trọng để phát triển nhanh và bền vững.  

Năm 2026 đánh dấu 10 năm Việt Nam và Ấn Độ thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng đây là cơ hội thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất, trong đó có lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị phía Ấn Độ sớm phối hợp ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm quản lý dân tộc thiểu số, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế…

Hội đàm song phương với Bộ trưởng Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ Jual Oram

Về phần mình, Bộ trưởng Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju cho rằng, Ấn Độ và Việt Nam đều là những nền kinh tế phát triển năng động, có quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt. Đây là cơ sở để thúc đẩy hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Ông Kiren Rijiju cũng chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về lịch sử và tinh thần đấu tranh kiên cường của Việt Nam; qua đó càng trân trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên G20, New Delhi

Trong khi đó, Bộ trưởng Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ Jual Oram khẳng định, Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng của Ấn Độ trong Tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh những kết nối sâu sắc từ Phật giáo đã góp phần củng cố quan hệ song phương. Theo ông Jual Oram, việc 16 triệu người dân Việt Nam tham gia chiêm bái xá lợi Đức Phật trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho mối liên hệ đặc biệt về tâm linh và tôn giáo giữa hai quốc gia; tin tưởng rằng với những nỗ lực chung, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có việc thúc đẩy sớm ký kết biên bản hợp tác giữa hai Bộ.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Ấn Độ, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã dự Lễ hội Bharat Tribes Fest 2026 – sự kiện nhằm giới thiệu những nét văn hóa và truyền thống của các cộng đồng thiểu số tại Ấn Độ; dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên G20, New Delhi.

Phan Tùng - Đình Nam - Lê Dũng/VOV-New Delhi
“Thung lũng Silicon” Ấn Độ sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư từ Việt Nam
“Thung lũng Silicon” Ấn Độ sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư từ Việt Nam

VOV.VN - Ngày 18/3, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Cơ hội đầu tư tại bang Karnataka dành cho doanh nghiệp Việt Nam”.

“Thung lũng Silicon” Ấn Độ sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư từ Việt Nam

“Thung lũng Silicon” Ấn Độ sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư từ Việt Nam

VOV.VN - Ngày 18/3, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Cơ hội đầu tư tại bang Karnataka dành cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Chính sách mới của Ấn Độ - Cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam
Chính sách mới của Ấn Độ - Cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - “Với Ngân sách Liên bang 2026 kỷ lục, Ấn Độ đang mở cửa mạnh hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam” – Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo trực tuyến, với chủ đề “Ngân sách Ấn Độ 2026 và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam” do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức ngày 19/3.

Chính sách mới của Ấn Độ - Cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam

Chính sách mới của Ấn Độ - Cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam

VOV.VN - “Với Ngân sách Liên bang 2026 kỷ lục, Ấn Độ đang mở cửa mạnh hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam” – Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo trực tuyến, với chủ đề “Ngân sách Ấn Độ 2026 và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam” do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức ngày 19/3.

Lượng khách Nga, Ấn Độ đến Việt Nam tăng mạnh sau 2 tháng đầu năm 2026
Lượng khách Nga, Ấn Độ đến Việt Nam tăng mạnh sau 2 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 4,68 triệu lượt người, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc đang là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, bên cạnh sự tăng trưởng đáng chú ý của lượng khách Nga, Ấn Độ, Philippines...

Lượng khách Nga, Ấn Độ đến Việt Nam tăng mạnh sau 2 tháng đầu năm 2026

Lượng khách Nga, Ấn Độ đến Việt Nam tăng mạnh sau 2 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 4,68 triệu lượt người, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc đang là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, bên cạnh sự tăng trưởng đáng chú ý của lượng khách Nga, Ấn Độ, Philippines...

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội