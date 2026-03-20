Việt Nam - Ấn Độ trao đổi nhiều nội dung hợp tác về dân tộc và tôn giáo

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju và hội đàm song phương với Bộ trưởng Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ Jual Oram tại thủ đô New Delhi.

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng bảo đảm bình đẳng cho mọi người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi lời cảm ơn Chính phủ Ấn Độ, đặc biệt là lãnh đạo hai bộ liên quan đã tạo điều kiện để xá lợi Đức Phật được tôn trí, trưng bày tại Việt Nam; góp phần làm nên thành công của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng về quản lý và phát huy sự đa dạng về dân tộc, văn hóa và cộng đồng; khẳng định Việt Nam coi vấn đề đại đoàn kết dân tộc, trong đó vấn đề dân tộc thiểu số bản địa, là vấn đề chiến lược sống còn. Chính vì thế, ổn định và chăm lo đời sống cho các tôn giáo, dân tộc thiểu số là nền tảng quan trọng để phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm Việt Nam và Ấn Độ thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng đây là cơ hội thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất, trong đó có lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị phía Ấn Độ sớm phối hợp ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm quản lý dân tộc thiểu số, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế…

Về phần mình, Bộ trưởng Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju cho rằng, Ấn Độ và Việt Nam đều là những nền kinh tế phát triển năng động, có quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt. Đây là cơ sở để thúc đẩy hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Ông Kiren Rijiju cũng chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về lịch sử và tinh thần đấu tranh kiên cường của Việt Nam; qua đó càng trân trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Trong khi đó, Bộ trưởng Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ Jual Oram khẳng định, Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng của Ấn Độ trong Tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh những kết nối sâu sắc từ Phật giáo đã góp phần củng cố quan hệ song phương. Theo ông Jual Oram, việc 16 triệu người dân Việt Nam tham gia chiêm bái xá lợi Đức Phật trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho mối liên hệ đặc biệt về tâm linh và tôn giáo giữa hai quốc gia; tin tưởng rằng với những nỗ lực chung, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có việc thúc đẩy sớm ký kết biên bản hợp tác giữa hai Bộ.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Ấn Độ, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã dự Lễ hội Bharat Tribes Fest 2026 – sự kiện nhằm giới thiệu những nét văn hóa và truyền thống của các cộng đồng thiểu số tại Ấn Độ; dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên G20, New Delhi.