Việt Nam - Campuchia thắt chặt hợp tác kênh Nghị viện

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary.

Đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam – Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy thực hiện hiệu quả thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; mong muốn hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/06/1967 - 24/06/2027), góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác gắn bó giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục quan tâm, thúc đẩy giải quyết giấy tờ pháp lý để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, hòa nhập tốt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại cũng như tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary bày tỏ vui mừng được đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị ISC-2, coi đó là sự ủng hộ ý nghĩa của Việt Nam dành cho nước chủ nhà Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của Việt Nam thời gian qua, tin tưởng đất nước và nhân dân Việt Nam anh em chắc chắn sẽ thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đến năm 2045.

Quang cảnh buổi tiếp

Bà Khuon Sudary khẳng định, Quốc hội và các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn hợp pháp tại Campuchia; cho biết phía Campuchia đang tích cực phối hợp tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đóng góp vào triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, tăng cường giao lưu, phối hợp giữa các Uỷ ban, các nhóm Nghị sĩ nữ và Nghị sĩ trẻ, góp phần củng cố quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia.