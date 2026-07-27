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Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Campuchia

Thứ Hai, 14:24, 27/07/2026
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VOV.VN - Ngày 27/7, tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Buổi lễ do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia chủ trì. Tham dự buổi lễ có tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, cùng đại diện Tổng hội Khmer - Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, cộng đồng bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại địa bàn.

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Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương

Trước Đài Tưởng niệm, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. 

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Các đại biểu dâng hương tại tượng đài.
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Hoạt động dâng hương tưởng niệm nhân ngày 27/7 hằng năm là dịp thiêng liêng để các thế hệ cán bộ, đảng viên, kiều bào và tuổi trẻ Việt Nam tại Campuchia khắc ghi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ chính là nền tảng vững chắc để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.  

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Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn

Cũng trong ngày 27/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, tỉnh Preah Sihanouk. Tham dự buổi lễ có các cán bộ, nhân viên, gia đình Tổng lãnh sự quán; đại diện bà con Việt kiều và một số công ty Việt Nam đang hoạt động tại địa bàn.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh lễ dâng hương, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cũng đã và đang triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác, tích cực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chính phủ, Ủy ban Chuyên trách và nhân dân hai nước, hàng chục nghìn hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong những năm qua đã được tìm kiếm cất bốc, quy tập và đưa về với đất mẹ.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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