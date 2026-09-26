Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng 25/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Canada ở thủ đô Ottawa, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada David McGuinty.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada David McGuinty và Đại tướng Phan Văn Giang.

Tại hội đàm, Bộ trưởng David McGuinty nhấn mạnh Canada đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực cũng như sự phát triển của quan hệ hai nước. Theo Bộ trưởng, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Canada, đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua. Hợp tác được triển khai hiệu quả trên cơ sở thống nhất giữa lãnh đạo hai nước, hai Bộ Quốc phòng và các văn bản, thỏa thuận đã ký kết.

Hai bên nhất trí cho rằng việc Việt Nam và Canada chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm cấp cao lần này là cột mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang duyệt Đội danh dự Lực lượng Quốc phòng Canada

Trên cơ sở đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; cứu hộ, cứu nạn; an ninh mạng; quản lý biên giới; công nghiệp quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương về quốc phòng - an ninh, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) mà Canada đang là quan sát viên.

Cũng tại hội đàm, hai Bộ trưởng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước và kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”.

Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Việt Nam ủng hộ thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng và Lực lượng Quốc phòng Canada đã dành cho Việt Nam các suất học bổng trong và ngoài nước theo Chương trình hợp tác và đào tạo quân sự (MTCP), góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực hội nhập quốc tế của học viên, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Toàn cảnh hội đàm

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Canada tiếp tục cung cấp học bổng đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp và các chuyên ngành quân sự cho quân nhân Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Canada sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Canada sang tham dự, trưng bày sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay tại Hà Nội.

Bộ trưởng David McGuinty khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng ngày càng sâu sắc, hiệu quả, trong đó Canada tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia tích cực và hiệu quả hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.