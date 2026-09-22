Việt Nam đẩy mạnh hợp tác thông tấn trong kỷ nguyên số

Bên lề diễn đàn truyền thông kỷ niệm 65 năm thành lập “Tổ chức các Cơ quan Thông tấn châu Á - Thái Bình Dương” (OANA) diễn ra tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga ngày 21/9, phóng viên thường trú Đài TNVN tại Liên bang Nga đã có cuộc phỏng vấn Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Vũ Việt Trang về vai trò của các hãng thông tấn khu vực trong kỷ nguyên số và đóng góp của truyền thông với quan hệ Việt - Nga.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Vũ Việt Trang trả lời phỏng vấn VOV bên lề Diễn đàn truyền thông OANA năm 2026

PV: Thưa Tổng Giám đốc, OANA quy tụ các hãng thông tấn lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vậy, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng mạnh, việc tăng cường kết nối và chia sẻ nội dung giữa các hãng thông tấn trong khu vực có ý nghĩa như thế nào?

Tổng Giám đốc TTXVN, Vũ Việt Trang: Ngay từ khi thành lập năm 1961, các hãng thông tấn ở khu vực cũng mong muốn tiếng nói của khu vực có thể cân bằng với thông tin từ các hãng phương Tây, lúc đó chiếm đến 70-80% lượng thông tin trên toàn cầu. Trong suốt hành trình 65 năm qua, các hãng thông tấn ở khu vực đã hết sức nỗ lực để đạt được điều đó.

Ban đầu chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin về văn bản, nhưng sau đó cùng với sự phát triển thì thông tin đã được chia sẻ cả bằng ảnh, bằng video. Và hiện nay thì việc sử dụng thông tin của các hãng thông tấn trong khu vực đã giúp chúng tôi đạt được mục tiêu ban đầu mà tổ chức đề ra. Đó là thông tin của châu Á - Thái Bình Dương được lan truyền trên toàn cầu.

PV: Quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua không ngừng được tăng cường, trong đó có vai trò của truyền thông. TTXVN nói riêng và các cơ quan truyền thông Việt Nam nói chung đã hợp tác với các hãng thông tấn Nga như thế nào để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước?

Tổng Giám đốc TTXVN, Vũ Việt Trang: Như nhà báo cũng biết, quan hệ Việt Nam với cả Liên bang Xô viết trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay là mối quan hệ truyền thống và hợp tác rất có hiệu quả trong tất cả các giai đoạn. Để có được sự hợp tác tốt đẹp đó thì tôi nghĩ rằng truyền thông trong tất cả các giai đoạn đã cùng đóng góp, thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết, mở ra những cơ hội để hai bên có thể tăng cường hợp tác. Đặc biệt trong thời gian gần đây, chúng ta cũng thấy rằng quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng được nâng cao và được nâng cấp.

Việc nâng cấp thì không chỉ dừng ở các ký kết, các văn bản mà tôi nghĩ rằng quan trọng hơn, ở cấp thực thi, tất cả các bộ, ngành, các địa phương đều thúc đẩy quan hệ với các đối tác của Liên bang Nga. Và vì vậy các cơ quan truyền thông cũng có thêm những chất liệu để thông tin về mối quan hệ đấy và góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ rất đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

PV: Trong bối cảnh mạng xã hội và các nền tảng số phát triển mạnh, tin giả và thông tin chưa được kiểm chứng có thể lan truyền rất nhanh. Theo bà, các hãng thông tấn cần làm gì và sự phối hợp giữa các hãng có thể đóng vai trò như thế nào trong việc kiểm chứng thông tin?

Tổng Giám đốc TTXVN, Vũ Việt Trang: Công nghệ đem lại cho chúng ta rất nhiều tiện ích, cùng với đó, công nghệ cũng khiến cho thông tin không được kiểm chứng, thông tin giả lan truyền rất là nhanh. Các hãng thông tấn bao giờ cũng phải tuân thủ nguyên tắc là kiểm chứng thông tin, xác thực thông tin rồi phát thông tin. Trong khi thông tin giả thì lan truyền với tốc độ vô cùng nhanh chóng bởi vì chúng không cần phải kiểm chứng, không cần phải tuân thủ các quy trình của báo chí. Chúng ta thấy rằng trong bối cảnh hiện nay, mỗi một người dân trên toàn cầu có thể tiếp cận không chỉ thông tin mà cả thông tin sai lệch và thông tin giả.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc phối hợp giữa các hãng thông tấn sẽ giúp thúc đẩy quá trình kiểm chứng thông tin. Nếu một hãng làm thì có thể sẽ rất mất nhiều thời gian, mất nhiều công sức, nhưng nếu có sự phối hợp của các hãng thông tấn trong khu vực thì việc kiểm chứng thông tin, nhất là những thông tin giả liên quan đến những vấn đề có thể là vấn đề toàn cầu, ví dụ như vấn đề dịch bệnh, vấn đề thiên tai, vấn đề biến đổi khí hậu, trở nên tốt hơn.

Tất cả các hãng thành viên của OANA cũng đang nỗ lực hướng đến điều đó và trong nhiều năm qua chúng tôi cũng đã cùng với nhau đưa ra rất nhiều những sáng kiến để giúp thúc đẩy quá trình kiểm chứng thông tin.

PV: Diễn đàn OANA diễn ra trong bối cảnh đặc biệt - kỉ niệm 65 năm thành lập tổ chức và ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga. Theo Tổng Giám đốc, điều này có ý nghĩa như thế nào và những điều Việt Nam muốn đóng góp cho OANA là gì?

Tổng Giám đốc TTXVN, Vũ Việt Trang: Như tôi cũng đã trao đổi ở trên thì chủ đề của hội nghị lần này tập trung thảo luận những vấn đề, làm sao đấu tranh chống tin giả, để làm sao lấy lại được lòng tin của công chúng đối với thông tin.Và đặc biệt quan trọng hơn là giúp người dân, công chúng ở trên toàn cầu có thể nhận biết được đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả. Điều đó quan trọng hơn rất nhiều, để người đọc có thể tạo ra sự tự đề kháng khi tiếp cận các nguồn thông tin.

Chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kết thúc cũng khẳng định rằng truyền thông phải đóng góp một vai trò quan trọng hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Và chúng tôi thấy rằng các cơ quan báo chí chủ lực, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam hay Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã luôn nỗ lực để có thể đưa các nguồn thông tin chính thống, chính thức về những kết quả hợp tác đã được cam kết trong các chuyến thăm cấp cao, và đặc biệt là trong chuyến thăm cấp cao của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Liên bang Nga.

TTXVN cũng rất nỗ lực để làm sao vai trò của các cơ quan truyền thông chính thức của Việt Nam, trong đó có TTXVN, có thể nâng lên tầm cao mới và thể hiện chúng ta là một đối đóng góp cho việc tạo ra một cộng đồng báo chí vững mạnh ở khu vực. Việc Việt Nam sẵn sàng trở thành chủ nhà cho hội nghị Ban Chấp hành OANA sắp tới cũng chính là để đạt đến điều đó. Đây cũng là dịp mà chúng ta có thể quảng bá cho hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đặc biệt là năm 2027 khi Việt Nam là chủ nhà của APEC 2027.

Chúng tôi mong muốn được tổ chức hội nghị này vào dịp nửa đầu năm 2027 để lãnh đạo các hãng thông tấn từ các khu vực đến và biết về Việt Nam. Từ đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Việt Nam trước thềm hội nghị, qua đó đóng góp vào thành công của hội nghị cũng như đóng góp vào việc thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng 14 cũng như các nghị quyết chiến lược về công tác đối ngoại.

PV: Trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc!