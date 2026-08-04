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Việt Nam đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2026-2030

Thứ Ba, 19:27, 04/08/2026
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VOV.VN - Kế hoạch truyền thông ASEAN giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế về Cộng đồng ASEAN, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm và đóng góp hiệu quả cho khu vực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1477/QĐ-TTg ngày 04/8/2026 ban hành Kế hoạch truyền thông, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các đối tác của ASEAN về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận xã hội và sự ủng hộ rộng rãi đối với tiến trình hợp tác ASEAN, phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về nâng tầm đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò của ASEAN là không gian hợp tác chiến lược quan trọng của Việt Nam; nâng cao nhận thức về vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm và từng bước tham gia kiến tạo của Việt Nam trong ASEAN cũng như các cơ chế hợp tác khu vực; nỗ lực của Việt Nam trong vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải trong ASEAN, qua đó góp phần định vị hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của Cộng đồng ASEAN.

viet nam day manh truyen thong, quang ba ve asean giai doan 2026-2030 hinh anh 1
Nâng cao nhận thức về vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong ASEAN.

Tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy ý thức về bản sắc ASEAN trong thế hệ trẻ và cộng đồng dân cư

Phát huy vai trò chủ thể của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia và hưởng lợi từ các thành quả của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; góp phần kết nối lợi ích quốc gia với lợi ích khu vực, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh Việt Nam là quốc gia năng động, đổi mới, hội nhập sâu rộng, có trách nhiệm và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực ASEAN.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về Cộng đồng ASEAN và bản sắc ASEAN; phấn đấu trên 90% cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết cơ bản về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và lợi ích của quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy ý thức về bản sắc ASEAN trong thế hệ trẻ và cộng đồng dân cư.

6 nội dung truyền thông

Kế hoạch nêu rõ: Công tác truyền thông được triển khai theo hướng phân tích chuyên sâu, làm rõ lợi ích thiết thực của Cộng đồng ASEAN đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực học tập, việc làm, du lịch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và giao lưu văn hóa; đồng thời truyền thông về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với thông điệp "ASEAN: Tương lai chung của chúng ta", hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm; tăng cường truyền thông về các định hướng lớn của ASEAN trong giai đoạn mới, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, tập trung xây dựng, củng cố nhận thức và nâng cao mức độ quan tâm của người dân, doanh nghiệp và xã hội về Cộng đồng ASEAN, vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN; giai đoạn 2028 - 2030 đẩy mạnh truyền thông chuyên sâu, quảng bá hình ảnh Việt Nam gắn với các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của ASEAN và tăng cường ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong triển khai hoạt động truyền thông.

Kế hoạch đưa ra 06 nội dung truyền thông cụ thể gồm: (1) Truyền thông về ASEAN vì hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực; (2) Truyền thông về ASEAN là không gian tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và kết nối kinh tế; (3) Truyền thông về ASEAN lấy người dân làm trung tâm, phát huy bản sắc và tăng cường gắn kết xã hội; (4) Truyền thông về ASEAN kết nối toàn diện, hiện đại và bền vững; (5) Truyền thông về tăng cường thể chế và năng lực thích ứng của ASEAN; (6) Truyền thông về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN.

Truyền thông về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN

Đối với việc truyền thông về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, Kế hoạch yêu cầu:

Thông điệp truyền thông: Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm; cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng đoàn kết, tự cường, phát triển bền vững và nâng cao vị thế của khu vực trên trường quốc tế.

Nội dung trọng tâm cần nêu bật được quá trình tham gia và những đóng góp của Việt Nam trong xây dựng, phát triển Cộng đồng ASEAN; vai trò của Việt Nam trong duy trì đoàn kết nội khối, thúc đẩy hợp tác, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác.

Các sáng kiến, đề xuất và đóng góp của Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác ASEAN, nhất là các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển của đất nước như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển và ứng phó các thách thức mới nổi.

Vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết các vấn đề khu vực bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Những cơ hội, lợi ích thiết thực mà ASEAN mang lại cho người dân, doanh nghiệp, địa phương Việt Nam; các kết quả hợp tác nổi bật trong thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, lao động, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân.

Đồng thời, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam gắn với các giá trị chung của ASEAN; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác giáo dục và kết nối nhân dân trong khuôn khổ ASEAN nhằm tăng cường hiểu biết, gắn kết và xây dựng bản sắc cộng đồng.

Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam thông qua quá trình tham gia ASEAN; làm rõ ASEAN là một trong những không gian chiến lược quan trọng để Việt Nam mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về hình thức truyền thông, Kế hoạch yêu cầu thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; tổ chức các hoạt động sự kiện truyền thông, quảng bá; cung cấp thông tin, tập huấn, nâng cao năng lực; xây dựng, phát hành ấn phẩm và sản phẩm truyền thông; tổ chức các cuộc thi, giải thưởng, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức hoạt động báo chí, phóng viên và hợp tác truyền thông.

PV/VOV.VN
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