Việt Nam đóng góp 3 định hướng lớn tại Hội nghị liên Nghị viện ISC-2

Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2) đã chính thức khai mạc hôm nay (27/8) tại thủ đô Phnom Penh với chủ đề “Đoàn kết vì hòa bình và thịnh vượng chung: Tăng cường luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình”, với sự tham dự của 21 đại diện Nghị viện các nước.

Trong thông điệp gửi Hội nghị, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chia sẻ kinh nghiệm của Campuchia trong vượt qua chiến tranh, chia rẽ, thúc đẩy hòa giải dân tộc, xây dựng hòa bình và phát triển; nhấn mạnh hòa bình cần được vun đắp bằng lòng tin, hòa giải và đối thoại.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu khai mạc Hội nghị liên Nghị viện ISC-2

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đánh giá những biến động của tình hình quốc tế, cạnh tranh giữa các trung tâm quyền lực, xu hướng sử dụng thương mại, công nghệ, tài nguyên và chuỗi cung ứng làm công cụ cạnh tranh, cùng những thách thức đặt ra đối với các nước nhỏ và đang phát triển; kêu gọi các nghị viện phát huy vai trò chủ động hơn trong ứng phó với các thách thức này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển; đề cao tăng cường khả năng chống chịu của quốc gia, phát triển bao trùm và bảo đảm thành quả phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Phiên thảo luận chung

Phát biểu tại Phiên thảo luận chung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, đồng thời đề xuất ba định hướng:

- Nâng cao tiếng nói của nghị viện trong thúc đẩy tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

- Phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong phòng ngừa, giải quyết và tái thiết hậu xung đột thông qua đối thoại, xây dựng lòng tin và hòa giải.

- Gắn củng cố hòa bình với phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu mới, trong đó thúc đẩy ký kết, phê chuẩn Công ước Hà Nội về phòng, chống tội phạm mạng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; nhấn mạnh các mục tiêu phát triển của đất nước, cũng như cam kết của Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng các khuôn khổ ứng phó với các vấn đề toàn cầu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao đổi với Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Ghana, ông Andrew Asiamah Amoako

Bên lề Hội nghị, trong chiều ngày 27/8/2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh có các cuộc hội kiến với Quyền Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, bà Sounthone Xayachack và Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Ghana, ông Andrew Asiamah Amoako.

Quyền Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được thời gian qua, trong đó có vai trò và đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam; hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt Thoả thuận giữa hai Quốc hội giai đoạn 2022-2027; cùng giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, dự án hợp tác kinh tế quan trọng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và địa phương hai nước hợp tác theo hướng bền vững, cùng có lợi, góp phần thúc đẩy sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 10 tỷ USD/năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ghana đề nghị Việt Nam nghiên cứu hợp tác đầu tư về nông nghiệp, dệt may và nhiều lĩnh vực khác; cho biết Việt Nam có thể thông qua Ghana để thúc đẩy hợp tác tại Châu Phi do là nơi đặt trụ sở của Ban Thư ký Khu vực Thương mại Tự do Châu Phi (ACFTA). Hai bên đã nhất trí xem xét tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trao đổi kênh Quốc hội, nhất là kinh nghiệm lập pháp và giám sát thực thi.