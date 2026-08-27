English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam đóng góp 3 định hướng lớn tại Hội nghị liên Nghị viện ISC-2

Thứ Năm, 21:53, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/8, tại thủ đô Phnôm Penh, Campuchia, Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2) chính thức khai mạc. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.

Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2) đã chính thức khai mạc hôm nay (27/8) tại thủ đô Phnom Penh với chủ đề “Đoàn kết vì hòa bình và thịnh vượng chung: Tăng cường luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình”, với sự tham dự của 21 đại diện Nghị viện các nước.

Trong thông điệp gửi Hội nghị, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chia sẻ kinh nghiệm của Campuchia trong vượt qua chiến tranh, chia rẽ, thúc đẩy hòa giải dân tộc, xây dựng hòa bình và phát triển; nhấn mạnh hòa bình cần được vun đắp bằng lòng tin, hòa giải và đối thoại.

viet nam dong gop 3 dinh huong lon tai hoi nghi lien nghi vien isc-2 hinh anh 1
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu khai mạc Hội nghị liên Nghị viện ISC-2

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đánh giá những biến động của tình hình quốc tế, cạnh tranh giữa các trung tâm quyền lực, xu hướng sử dụng thương mại, công nghệ, tài nguyên và chuỗi cung ứng làm công cụ cạnh tranh, cùng những thách thức đặt ra đối với các nước nhỏ và đang phát triển; kêu gọi các nghị viện phát huy vai trò chủ động hơn trong ứng phó với các thách thức này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển; đề cao tăng cường khả năng chống chịu của quốc gia, phát triển bao trùm và bảo đảm thành quả phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

viet nam dong gop 3 dinh huong lon tai hoi nghi lien nghi vien isc-2 hinh anh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Phiên thảo luận chung

Phát biểu tại Phiên thảo luận chung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, đồng thời đề xuất ba định hướng: 

- Nâng cao tiếng nói của nghị viện trong thúc đẩy tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

- Phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong phòng ngừa, giải quyết và tái thiết hậu xung đột thông qua đối thoại, xây dựng lòng tin và hòa giải.

- Gắn củng cố hòa bình với phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu mới, trong đó thúc đẩy ký kết, phê chuẩn Công ước Hà Nội về phòng, chống tội phạm mạng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; nhấn mạnh các mục tiêu phát triển của đất nước, cũng như cam kết của Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng các khuôn khổ ứng phó với các vấn đề toàn cầu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

viet nam dong gop 3 dinh huong lon tai hoi nghi lien nghi vien isc-2 hinh anh 3
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao đổi với Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Ghana, ông Andrew Asiamah Amoako

Bên lề Hội nghị, trong chiều ngày 27/8/2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh có các cuộc hội kiến với Quyền Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, bà Sounthone Xayachack và Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Ghana, ông Andrew Asiamah Amoako.

Quyền Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được thời gian qua, trong đó có vai trò và đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam; hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt Thoả thuận giữa hai Quốc hội giai đoạn 2022-2027; cùng giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, dự án hợp tác kinh tế quan trọng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và địa phương hai nước hợp tác theo hướng bền vững, cùng có lợi, góp phần thúc đẩy sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 10 tỷ USD/năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ghana đề nghị Việt Nam nghiên cứu hợp tác đầu tư về nông nghiệp, dệt may và nhiều lĩnh vực khác; cho biết Việt Nam có thể thông qua Ghana để thúc đẩy hợp tác tại Châu Phi do là nơi đặt trụ sở của Ban Thư ký Khu vực Thương mại Tự do Châu Phi (ACFTA). Hai bên đã nhất trí xem xét tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trao đổi kênh Quốc hội, nhất là kinh nghiệm lập pháp và giám sát thực thi.

quoc-hoi-viet-nam-campuchia.jpeg

Việt Nam - Campuchia thắt chặt hợp tác kênh Nghị viện

VOV.VN - Ngày 26/8, tại thủ đô Phnôm Penh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới chào Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp tham dự Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2). 

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam - Campuchia thắt chặt hợp tác kênh Nghị viện
Việt Nam - Campuchia thắt chặt hợp tác kênh Nghị viện

VOV.VN - Ngày 26/8, tại thủ đô Phnôm Penh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới chào Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp tham dự Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2). 

Việt Nam - Campuchia thắt chặt hợp tác kênh Nghị viện

Việt Nam - Campuchia thắt chặt hợp tác kênh Nghị viện

VOV.VN - Ngày 26/8, tại thủ đô Phnôm Penh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới chào Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp tham dự Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2). 

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Chiều ngày 22/8, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Chiều ngày 22/8, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

VOV.VN - Chiều 28/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

VOV.VN - Chiều 28/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đang thăm chính thức Việt Nam.

Hợp tác Quốc hội Việt Nam - Campuchia là kênh quan trọng
Hợp tác Quốc hội Việt Nam - Campuchia là kênh quan trọng

VOV.VN - Sáng nay (28/7), tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7.

Hợp tác Quốc hội Việt Nam - Campuchia là kênh quan trọng

Hợp tác Quốc hội Việt Nam - Campuchia là kênh quan trọng

VOV.VN - Sáng nay (28/7), tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

VOV.VN - Sáng 28/7, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

VOV.VN - Sáng 28/7, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7/2026.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội