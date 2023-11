Việt Nam đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng về hợp tác Nghị viện tại APPF 31

Với chủ đề “Tăng cường năng lực của các Nghị viện nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định”, bài phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đưa ra một số khuyến nghị tăng cường hơn nữa vai trò của nghị viện để thúc đẩy hòa bình, ổn định.

Phiên họp toàn thể về chính trị và an ninh trong khuôn khổ Diễn đàn Nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 31 diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines.

Phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Việt Nam kiên định, nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam ủng hộ các sáng kiến đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới, ủng hộ việc thúc đẩy giải quyết các xung đột và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp

Trên tinh thần đó, Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng APPF các Nghị viện thành viên thúc đẩy vai trò xây dựng luật pháp và vai trò giám sát của các nghị viện, phối hợp với các nước thành viên để duy trì hòa bình, ổn định, giữ đà liên kết và phục hồi kinh tế toàn cầu, phát huy vai trò tiên phong của khu vực về phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch cũng nêu một số khuyến nghị của Quốc hội Việt Nam tăng cường hơn nữa vai trò của nghị viện để thúc đẩy hòa bình, ổn định :

Một là, tiếp tục duy trì cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác liên nghị viện, tăng cường đối thoại, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động của nghị viện. nâng cao hiểu biết, xây dựng lòng tin trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Hai là, tiếp tục củng cố các cơ chế, mạng lưới hợp tác và liên kết như APPF. Theo đó các nghị viện có thể hợp tác trong việc xây dựng các quy tắc và chuẩn mực chung, cùng nhau trao đổi, thảo luận các giải pháp để thúc đẩy hòa bình và ổn định cũng như cho các vấn đề toàn cầu, tập trung vào xây dựng pháp luật, quốc phòng an ninh, hợp tác nông nghiệp, lao động. Về hợp tác biển và đại dương, Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Đẩy mạnh hợp tác biển, bao gồm các lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ tài nguyên biển và chống đánh bắt cá trái phép, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải...

Toàn cảnh Diễn đàn Nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 31

Ba là, nâng cao năng lực chuyên môn của Nghị viện và các Nghị sỹ để thúc đẩy hòa bình và ổn định. Nghị viện cần nắm bắt và theo sát các vấn đề quốc tế và toàn cầu, nhất là về an ninh, kinh tế, môi trường và quyền con người. Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ, toàn diện của người dân, kể cả các nhóm yếu thế trong xã hội vào tiến trình hoạch định chính sách phát triển và bảo đảm an sinh xã hội, nhằm phản ánh đầy đủ tiếng nói, nguyện vọng của người dân; xây dựng các chính sách, quyết sách thực sự của dân, do dân và vì dân.

Bốn là, các Nghị viện thành viên APPF cần ưu tiên nguồn lực cho các mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm, tạo nền tảng cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên họp

Tại phiên họp toàn thể với chủ đề chính trị và an ninh, các nước cũng chia sẻ thảo luận các biện pháp giúp tăng cường năng lực của các nghị viện để thúc đẩy hòa bình và ổn định cũng như thúc đẩy các biện pháp hợp tác đối phó với tội phạm xuyên quốc gia.

Với chủ đề “Quan hệ đối tác kiên cường vì hòa bình, thịnh vượng và bền vững”, Hội nghị APPF năm nay tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ đối tác làm chìa khóa cho sự phục hồi bền vững. Diễn đàn là cơ hội để các nước thảo luận về các vấn đề chính liên quan đến an ninh khu vực, tội phạm xuyên quốc gia, thương mại tự do và công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, di cư, và gần đây nhất là đại dịch y tế toàn cầu và đảm bảo phục hồi kinh tế sau đại dịch.