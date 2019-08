Việt Nam giữ vững đoàn kết ASEAN

Tối 29/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập long trọng tổ chức 52 năm thành lập ASEAN. Tham dự sự kiến có gần 100 quan khách, nhà ngoại giao Đông Nam Á và bạn bè quốc tế.



Đại sứ các nước ASEAN tại Ai Cập bắt tay cùng xây dựng đoàn kết (Ảnh: Thế Nguyễn)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Thành Công đã điểm lại những thành tựu nổi bật của cộng đồng ASEAN trong suốt 52 năm qua và khẳng định sự hình thành Cộng đồng ASEAN có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trên chặng đường 20 năm tham gia ASEAN và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Trần Thành Công nhấn mạnh, ASEAN luôn là một trụ cột - ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thành công của ASEAN có sự đóng góp đáng kể của Việt Nam, thể hiện trong hầu hết các hoạt động hợp tác ASEAN, nhất là góp phần quan trọng vào việc sớm triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Đại sứ các nước ASEAN tại Ai Cập cùng cắt bánh nhân dịp kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN (Ảnh: Thế Nguyễn)

Đáng chú ý, Việt Nam đã chủ động đưa ra nhiều đề xuất mới và phát huy vai trò trong ASEAN, nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ của các nước.



Đại sứ Trần Thành Công nhấn mạnh: “Việt Nam đã nỗ lực củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò của ASEAN trong các vấn đề khu vực, trong xử lý những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, cũng như những vấn đề nảy sinh trong quan hệ với các đối tác; đồng thời thúc đẩy hợp tác thực tiễn trong các cơ chế, diễn đàn khu vực quan trọng do ASEAN khởi xướng nhằm tạo dựng đồng thuận trong ASEAN và giữa ASEAN và đối tác về vai trò của ASEAN và lợi ích chung của tất cả các nước, nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; thúc đẩy đưa vấn đề Biển Đông vào văn kiện các hội nghị, diễn đàn ASEAN với những nội dung tích cực; nhấn mạnh thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm hoàn tất Bộ quy tắc COC.”



Đại sứ Trần Thành Công cũng chỉ ra những thách thức và yêu cầu mới cho ASEAN và khẳng định năm 2020 với cương vị chủ tịch luân phiên Việt Nam sẵn sàng đóng góp mọi mặt, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác thực chất, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân từng quốc gia thành viên. Việt Nam có trách nhiệm duy trì được đà tiến triển của ASEAN, đồng thời dẫn dắt để ASEAN không những vững mạnh về mặt nội bộ, mà còn phải tăng thêm uy tín, vai trò ở khu vực cũng như đóng góp vào tiến trình, sự quan tâm của toàn cầu./.