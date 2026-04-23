Tại buổi tiếp, Đại biện Phạm Bình Đàm bày tỏ vinh dự là Trưởng Cơ quan đại diện thường trú đầu tiên của Việt Nam tại Timor-Leste, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích và nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Đại biện nhấn mạnh, Việt Nam trước đây, hiện nay và trong thời gian tới sẽ luôn dành cho Timor-Leste sự ủng hộ chân thành, nhất quán và hiệu quả; đồng thời mong muốn cùng phía Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cụ thể mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau như nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, cũng như chia sẻ kinh nghiệm về hội nhập khu vực, nhất là hỗ trợ Timor-Leste trong tiến trình hội nhập ASEAN và chuẩn bị cho đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEANnăm 2029.

Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm chào xã giao Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão

Đại biện Phạm Bình Đàm khẳng định việc Việt Nam mở Cơ quan đại diện thường trú tại Dili thể hiện quyết tâm làm sâu sắc, nâng cao hiệu quả trong hợp tác với Timor-Leste.

Nhân dịp này, Đại biện đề nghị Thủ tướng Xanana Gusmão quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của Timor-Leste sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết đối với dự án trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, qua đó giúp Cơ quan đại diện của Việt Nam sớm ổn định hoạt động, phục vụ tốt hơn yêu cầu thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng Xanana Gusmão nhiệt liệt hoan nghênh Đại biện Phạm Bình Đàm nhận nhiệm vụ tại Timor-Leste, đánh giá cao việc Việt Nam chính thức mở Cơ quan đại diện thường trú tại Dili, coi đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sinh động quan hệ hữu nghị và tin cậy giữa hai nước.

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong các chuyến thăm Việt Nam trước đây, Thủ tướng Xanana Gusmão khẳng định luôn coi Việt Nam là người bạn gần gũi và đối tác thân thiết của Timor-Leste. Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực thiết thực, gắn với các ưu tiên phát triển của Timor-Leste như xoá đói giảm nghèo, nông nghiệp, hạ tầng, đào tạo nhân lực và hợp tác phục vụ hội nhập khu vực.

Đánh giá cao sự ủng hộ quý báu mà Việt Nam đã dành cho Timor-Leste trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, Thủ tướng Xanana Gusmão khẳng định sẽ chỉ đạo đẩy nhanh việc hoàn tất dự án trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam và đón lãnh đạo Việt Nam sang thăm Timor-Leste trong thời gian tới, qua đó tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước.