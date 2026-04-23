中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam là người bạn gần gũi và đối tác thân thiết của Timor-Leste

Thứ Năm, 18:37, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/4, tại Văn phòng Chính phủ Timor-Leste, Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm đã chào xã giao Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão.

Tại buổi tiếp, Đại biện Phạm Bình Đàm bày tỏ vinh dự là Trưởng Cơ quan đại diện thường trú đầu tiên của Việt Nam tại Timor-Leste, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích và nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Đại biện nhấn mạnh, Việt Nam trước đây, hiện nay và trong thời gian tới sẽ luôn dành cho Timor-Leste sự ủng hộ chân thành, nhất quán và hiệu quả; đồng thời mong muốn cùng phía Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cụ thể mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau như nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, cũng như chia sẻ kinh nghiệm về hội nhập khu vực, nhất là hỗ trợ Timor-Leste trong tiến trình hội nhập ASEAN và chuẩn bị cho đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEANnăm 2029.

viet nam la nguoi ban gan gui va doi tac than thiet cua timor-leste hinh anh 1
Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm chào xã giao Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão

Đại biện Phạm Bình Đàm khẳng định việc Việt Nam mở Cơ quan đại diện thường trú tại Dili thể hiện quyết tâm làm sâu sắc, nâng cao hiệu quả trong hợp tác với Timor-Leste.

Nhân dịp này, Đại biện đề nghị Thủ tướng Xanana Gusmão quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của Timor-Leste sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết đối với dự án trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, qua đó giúp Cơ quan đại diện của Việt Nam sớm ổn định hoạt động, phục vụ tốt hơn yêu cầu thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng Xanana Gusmão nhiệt liệt hoan nghênh Đại biện Phạm Bình Đàm nhận nhiệm vụ tại Timor-Leste, đánh giá cao việc Việt Nam chính thức mở Cơ quan đại diện thường trú tại Dili, coi đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sinh động quan hệ hữu nghị và tin cậy giữa hai nước.

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong các chuyến thăm Việt Nam trước đây, Thủ tướng Xanana Gusmão khẳng định luôn coi Việt Nam là người bạn gần gũi và đối tác thân thiết của Timor-Leste. Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực thiết thực, gắn với các ưu tiên phát triển của Timor-Leste như xoá đói giảm nghèo, nông nghiệp, hạ tầng, đào tạo nhân lực và hợp tác phục vụ hội nhập khu vực.

Đánh giá cao sự ủng hộ quý báu mà Việt Nam đã dành cho Timor-Leste trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, Thủ tướng Xanana Gusmão khẳng định sẽ chỉ đạo đẩy nhanh việc hoàn tất dự án trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam và đón lãnh đạo Việt Nam sang thăm Timor-Leste trong thời gian tới, qua đó tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Timor-Leste Việt Nam là người bạn gần gũi và đối tác thân thiết của Timor-Leste
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại sứ Timor-Leste: Việt Nam là "con hổ" trụ cột của kinh tế ASEAN
VOV.VN - Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira khẳng định Việt Nam là “con hổ” của khu vực, là đối tác quan trọng và hình mẫu cho Timor-Leste trong hành trình vươn mình của quốc gia trẻ này.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp các Ngoại trưởng Singapore và Timor-Leste
VOV.VN -  Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Cebu, Philippines, ngày 29/1 Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Bendito dos Santos Freita.

Dấu mốc lịch sử khi Timor Leste gia nhập ASEAN và Tầm nhìn ASEAN 2045
VOV.VN - Năm 2025, ASEAN ghi dấu mốc lịch sử khi chính thức kết nạp Timor Leste trở thành thành viên thứ 11. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu lần mở rộng đầu tiên kể từ năm 1999 mà còn khẳng định tinh thần bao trùm, đoàn kết và gắn kết của khối.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội