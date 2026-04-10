Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác an ninh

Tại hội nghị, hai bên nhất trí cho rằng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới và khu vực, nhưng thời gian qua, Lực lượng An ninh hai nước đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XV, cũng như phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước.

Trung tướng En Ouanongnout - Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Lào phát biểu tại hội nghị

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có giữa Lực lượng An ninh hai nước, nhất là cơ chế trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia của hai nước để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời và tham mưu giúp lãnh đạo hai Bộ về biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị Hợp tác An ninh Lào - Việt Nam lần thứ XVI

Hai bên cũng nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn Hợp tác An ninh quốc tế và khu vực; thúc đẩy hợp tác phòng, chống khủng bố quốc tế của các nước ASEAN; phối hợp đảm bảo an ninh cho các sự kiện lớn diễn ra tại Lào và Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam (giữa) đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào là diễn đàn thường niên để Lực lượng An ninh hai nước gặp gỡ, trao đổi, thống nhất về chủ trương, biện pháp phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn sự ổn định và xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị và hợp tác; góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghĩ vì đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong thời gian tới. Kết thúc hội nghị, hai bên đã ký kết Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Lào - Việt Nam lần thứ XVI.