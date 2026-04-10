中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác an ninh

Thứ Sáu, 19:13, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (10/4), tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam – Lào lần thứ XVI. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung tướng En Ouanongnout - Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên nhất trí cho rằng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới và khu vực, nhưng thời gian qua, Lực lượng An ninh hai nước đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XV, cũng như phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước.

Trung tướng En Ouanongnout - Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Lào phát biểu tại hội nghị

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có giữa Lực lượng An ninh hai nước, nhất là cơ chế trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia của hai nước để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời và tham mưu giúp lãnh đạo hai Bộ về biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị Hợp tác An ninh Lào - Việt Nam lần thứ XVI

Hai bên cũng nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn Hợp tác An ninh quốc tế và khu vực; thúc đẩy hợp tác phòng, chống khủng bố quốc tế của các nước ASEAN; phối hợp đảm bảo an ninh cho các sự kiện lớn diễn ra tại Lào và Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam (giữa) đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào là diễn đàn thường niên để Lực lượng An ninh hai nước gặp gỡ, trao đổi, thống nhất về chủ trương, biện pháp phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn sự ổn định và xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị và hợp tác; góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghĩ vì đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong thời gian tới. Kết thúc hội nghị, hai bên đã ký kết Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Lào - Việt Nam lần thứ XVI.

PV/VOV-Vientiane
Tag: Việt Nam – Lào hợp tác an ninh Việt-Lào quan hệ Việt Nam - Lào
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, chiều nay (9/4), tại Thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, chiều nay (9/4), tại Thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Sáng 9/4, tại Thủ đô thủ đô Vientiane, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Sáng 9/4, tại Thủ đô thủ đô Vientiane, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Lào và Campuchia
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Lào và Campuchia

VOV.VN - Chuyến công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Lào và Campuchia

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Lào và Campuchia

VOV.VN - Chuyến công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn tới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội