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Việt Nam, Lào trao đổi 11 văn kiện hợp tác quan trọng

Thứ Năm, 19:36, 08/10/2026
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VOV.VN - Chiều 8/10, tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chứng kiến các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao các văn kiện hợp tác quan trọng.


Các văn kiện hợp tác được lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng gồm:

- Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về dự án tuyến đường hữu nghị Lào - Việt Nam;

- Biên bản bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào;

- Bản ghi nhớ hợp tác về an ninh mạng giữa Cục An ninh mạng, Bộ Công an Việt Nam và Cục An ninh mạng, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào;

- Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt;

- Chương trình hợp tác năm 2027 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào;

-Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hạ tầng cung ứng xăng dầu;

- Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào trong lĩnh vực tài chính;

- Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo;

- Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Vientiane, giai đoạn 2026 – 2030;

- Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Oudomxay, giai đoạn 2026 – 2030;

- Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Chính quyền tỉnh Oudomxay, giai đoạn 2026 – 2030.

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Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao các văn kiện hợp tác quan trọng
Lại Hoa-Trần Tuấn/VOV1
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