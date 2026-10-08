Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, trưa nay (8/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8/10-9/10/2026.

Vào 14h chiều nay (8/10) Lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại Văn phòng Thủ tướng. Ngay sau Lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu 2 nước tiến hành Hội đàm.

Một số hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng Hội đàm Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith: