Việt Nam lên tiếng về cáo buộc của Mỹ với Đại tướng Raul Castro

Thứ Sáu, 19:02, 22/05/2026
VOV.VN - Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Ngày 22/5/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Đại tướng Raúl Castro, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro.

Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba".

PV/VOV.VN
Tag: Raúl Castro cáo buộc của Mỹ với ông Raul Castro Phạm Thu Hằng Mỹ bao vây cấm vận Cuba
Cuba lên án cáo buộc của Mỹ nhằm vào cựu Chủ tịch Raul Castro

Tuyên bố của Chính phủ Cuba nêu rõ rằng chính phủ Mỹ thiếu tính hợp pháp và thẩm quyền để đưa ra cáo buộc nhằm vào Đại tướng Raúl Castro Ruz, lãnh đạo Cách mạng Cuba.

Việt Nam, Cuba củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt

VOV.VN - Chiều 20/5, tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình đoàn kết, sự ủng hộ chí tình, thủy chung mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với đoàn đại biểu Cuba

VOV.VN - Sáng ngày 20/5, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cuba) do TS. Rene Gonzalez Barrios, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn.

