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Việt Nam - Mỹ còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược

Thứ Sáu, 06:11, 18/09/2026
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VOV.VN - Những lĩnh vực có thế mạnh hợp tác được quan tâm mà ở đó lợi ích của Việt Nam – Mỹ ngày càng hội tụ, có thể tạo ra giá trị lâu dài cho cả hai bên, không chỉ đơn thuần mở rộng thương mại và đầu tư.


Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 81 và tiến hành các hoạt động song phương quan trọng tại Mỹ từ ngày 20/9, phóng viên thường trú Đài TNVN tại Mỹ đã phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng về ý nghĩa chuyến công tác, triển vọng quan hệ Việt Nam - Mỹ và những lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai nước trong thời gian tới.

PV: Xin Đại sứ đánh giá ý nghĩa của chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với quan hệ Việt Nam – Mỹ nhất là trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện?

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc lần thứ 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có nhiều hoạt động song phương quan trọng tại Mỹ.

Cụ thể là có các cuộc gặp với Lãnh đạo chính quyền, quốc hội của Mỹ, tiếp và làm việc với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ, gặp gỡ các nhân sĩ, trí thức người Việt, gốc Việt và bạn bè Mỹ, làm việc với các tổ chức tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.

viet nam - my con nhieu du dia hop tac trong cac linh vuc chien luoc hinh anh 1

Do vậy, bên cạnh việc tiếp tục khẳng định vai trò, đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, chuyến thăm làm việc tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.

Trong bối cảnh hiện nay, khi khoa học, công nghệ phát triển nhanh, mạnh tác động sâu rộng đến tương lai nhân loại, tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới diễn biến rất phức tạp, việc tăng cường hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Mỹ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm đáp ứng lợi ích của hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

PV: Theo Đại sứ, đâu là những lĩnh vực hai bên có nhiều dư địa và cần ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới?

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đã xác định các trụ cột hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại, đầu tự , khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, giao lưu con người…

Thời gian tới, đây vẫn là những nội dung hợp tác chính giữa hai nước, song theo tôi, sẽ được tập trung hơn vào những lĩnh vực đã được Việt Nam xác định ưu tiên cho giai đoạn phát triển mới, cũng là những lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh và có nhu cầu hợp tác để cùng phát triển bền vững. Đó là, công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao.

Trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hai nước có thể tăng cường hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, các dịch vụ số tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực. Những lĩnh vực này phù hợp chặt chẽ với mục tiêu của Việt Nam đưa kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030.

Trong lĩnh vực năng lượng sạch, Việt Nam cần tăng đáng kể công suất năng lượng trong khi vẫn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Mỹ trong việc cung cấp vốn, công nghệ và chuyên môn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, lưới điện, lưu trữ năng lượng và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hai nước có thể cùng hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu cao hơn, thông qua việc tăng cường thương mại các sản phẩm công nghệ tiên tiến, kết nối logistics và thúc đẩy liên kết sâu rộng hơn giữa các nhà đầu tư Mỹ với doanh nghiệp Việt Nam. Đây là những lĩnh vực mà lợi ích của hai nước ngày càng hội tụ, có thể tạo ra giá trị lâu dài cho cả hai bên, không chỉ đơn thuần mở rộng thương mại và đầu tư.

PV: Đại sứ nhìn nhận như thế nào về triển vọng hợp tác trong những lĩnh vực mới và có tính chiến lược như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi số?

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Tôi cho rằng, triển vọng hợp tác trong những lĩnh vực này rất lớn, vì nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Mỹ có sự bổ sung rõ nét. Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong khi đó, Mỹ có thế mạnh hàng đầu về công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp chặt chẽ với các ưu tiên được xác định trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài mới của Việt Nam.

Bên cạnh các yếu tố nhu cầu và chính sách, triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực này còn thể hiện ở tiềm năng và điều kiện hợp tác. Việt Nam hiện đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu; có lợi thế từ mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp, có nguồn nhân lực dồi dào và sẵn sàng học hỏi công nghệ. Những lợi thế này giúp các nhà đầu tư Mỹ tiếp cận các chuỗi cung ứng và thị trường hiện có, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, sản xuất tiên tiến và dịch vụ số.

PV: Theo Đại sứ, cần làm gì để phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ trong việc củng cố nền tảng lâu dài và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước?

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ là một cộng đồng đa dạng, năng động và có nhiều thành tựu đáng tự hào trong khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, kinh doanh, văn hóa, nghệ thuật và hoạt động xã hội. Cộng đồng là những người mang dòng máu Việt Nam, luôn hướng về quê hương, nhưng trưởng thành và gắn bó với đất nước Mỹ. Do vậy, lẽ tự nhiên, người Việt tại Mỹ trở thành cầu nối sinh động, sâu sắc giữa hai nước. 

Theo tôi, để phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng, cần tạo điều kiện để cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ, có được thông tin và hiểu rõ các yêu cầu và tiềm năng phát triển của đất nước, từ đó tham gia trực tiếp vào các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển cụ thể ở trong nước.

Sự tham gia đó rất đa dạng, có thể là tư vấn cho địa phương, doanh nghiệp, trường đại học hoặc các chương trình quốc gia; tham gia giảng dạy, nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, đào tạo nhân lực, hướng dẫn khởi nghiệp và kết nối mạng lưới công nghệ - đầu tư, tiếp cận thị trường…

Để đóng góp, kiều bào không nhất thiết phải trở về làm việc lâu dài ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia có thể đồng hành thông qua các dự án nghiên cứu, các mạng lưới cố vấn, chương trình đào tạo trực tuyến hoặc các hoạt động kết nối theo ngành, theo địa phương.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục lắng nghe, hỗ trợ và tạo các kênh kết nối thiết thực để mỗi người Việt Nam tại Mỹ có thể góp phần theo cách phù hợp, vào sự phát triển của đất nước và quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Mỹ.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Quang Trung/VOV-Washington
(thực hiện)
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