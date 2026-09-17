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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ

Thứ Năm, 17:15, 17/09/2026
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VOV.VN - Thông tin với báo chí ngày 17/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, từ ngày 20-25/9/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, đồng thời có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, đối tác và tổ chức quốc tế. Trong thời gian tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dự kiến có các cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc vào năm 1977, quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ thúc đẩy phát triển bền vững, gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh quốc tế đến ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Trong quá trình tham gia Liên hợp quốc, Việt Nam ngày càng chủ động đề xuất sáng kiến, đóng góp thiết thực vào các nỗ lực chung, đồng thời tích cực đảm nhiệm nhiều trọng trách tại các cơ quan, diễn đàn quan trọng của Liên hợp quốc và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam cũng tiếp tục ứng cử và đảm nhiệm các vai trò quan trọng tại nhiều cơ chế khác nhau của Liên hợp quốc.

Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ. Quan hệ chính trị, ngoại giao tiếp tục được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi, tiếp xúc ở nhiều cấp. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư duy trì đà tăng trưởng. Hợp tác an ninh, quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hợp tác khoa học - công nghệ tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hoa Kỳ cũng coi trọng vai trò và việc phối hợp với Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tại Canada, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Toàn quyền Canada, hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, gặp gỡ lãnh đạo Quốc hội Canada và tham gia một số hoạt động song phương quan trọng khác.

Đối với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada,  hai nước thời gian qua duy trì đà phát triển ổn định, thực chất. Tuy nhiên, hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Canada đang ưu tiên phát triển các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Trong khi đó, Việt Nam đang đẩy mạnh nâng cấp nền công nghiệp, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh. Những điểm tương đồng về nhu cầu, lợi ích và định hướng phát triển tạo điều kiện thuận lợi để hai nước nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất mạng lưới “Không gian vì Phát triển và Khả năng chống chịu”

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu 5 nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ, kêu gọi không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đặt con người và Trái Đất ở trung tâm, đồng thời sẵn sàng làm điểm kết nối cho Đông Nam Á trong hợp tác quốc tế về không gian vũ trụ.

PV/VOV.VN
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